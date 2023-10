Quand habiter à côté d’une tombe dope les prix de l’immobilier

À Paris, la proximité d’un cimetière ou d’un mausolée est loin de faire fuir les acheteurs immobiliers. Le calme qu’offrent ces lieux, souvent touristiques, en fait plutôt un atout.

Décidément, la capitale ne fait pas grand-chose comme les autres villes du pays. Alors que la proximité d’un cimetière est vue traditionnellement comme un élément rebutant les acheteurs et nécessitant donc une décote, il n’en est rien à Paris. Bien au contraire, si l’on en croit une récente étude menée par PAP, plateforme immobilière dédiée aux particuliers. Il faut dire que les cimetières sont assez rares dans la capitale et se présentent souvent comme des oasis de calme et de verdure. Des qualités très recherchées sur le marché immobilier. Et quand on ajoute à cela que certaines tombes célèbres sont des attractions touristiques majeures, on arrive à la conclusion que ces lieux «mortels» sont plus recherchés que les autres.

Surprise: le cimetière du Père Lachaise , le plus touristique de la capitale, est le seul de cette sélection réalisée par PAP où les prix ne sont pas dopés par cette présence. Le mètre carré dans le secteur vaut 9885 €, soit légèrement moins que le tarif moyen parisien pour lequel le site place la barre à 10.000 €/ m² tout rond. Malgré les 3 millions de visiteurs par an dont 200.000 rien qu’à la Toussaint, sur les traces de Jim Morrison, Oscar Wilde ou Edith Piaf, ce secteur est moins recherché par les acheteurs immobiliers que le cimetière du Montparnasse. Un peu mois célèbre que le Père-Lachaise, l’endroit accueille les sépultures de Jacques Chirac, Serge Gainsbourg ou Juliette Gréco . À proximité, le tarif médian atteint 12.126 €/m², soit 21,1 % plus cher que la moyenne parisienne.

L’Arc de Triomphe au top

Quant au cimetière de Montmartre , dernière demeure de célébrités ayant habité ce coin pittoresque de la capitale comme Dalida, Michel Galabru, Stendhal ou Hector Berlioz, il faut compter 11.266 €/m² pour habiter à proximité, selon PAP. C’est tout de même 11,3% de plus que la moyenne. Et pour atteindre les sommets, PAP s’est tourné vers des tombes atypiques, celles que l’on ne trouve pas dans les cimetières. C’est ainsi que l’on retrouve dans cette étude le Panthéon qui accueille les cendres des grands hommes et des grandes femmes du pays, mais aussi les Invalides, la dernière demeure de l’empereur ou encore l’Arc de Triomphe, sous lequel repose la tombe du soldat inconnu.

Dans le quartier du Panthéon, le prix est de 13.225 €/m², soit 32 % plus cher que la moyenne parisienne, quand celui des Invalides s’affiche à 16.033 €/m². Et c’est la proximité de la flamme du soldat inconnu qui fait véritablement s’embraser les tarifs, à 17.175 €/m². On pourrait compléter ce palmarès par le quartier des catacombes, au niveau de la place Denfert-Rochereau où le prix moyen s’affiche à 10.712€/m² selon Meilleurs Agents, ou encore l’ancien cimetière des Innocents, non loin des Halles, où il faut compter 12.242 €/m². Sans oublier les 10 autres cimetières que compte Paris intra muros : Bercy (12e), Grenelle (15e), Vaugirard (15e), Auteuil (16e), Passy (16e), Batignolles (17e) ainsi que le cimetière du Calvaire (18e), Saint-Vincent (18e), La Villette (19e) et Belleville (20e).