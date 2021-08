Le private equity séduit un nombre croissant d'investisseurs chaque année. Cette classe d'actifs attire avec son accessibilité accrue, ses hauts rendements et ses avantages fiscaux. Pourtant, si les avantages sont attrayants, le placement n'est pas sans risque.

Qu'est-ce que le « private equity » ? - iStock-ra2studio

Investir dans les entreprises non cotées

Des fonds spécialisés

Différentes stratégies patrimoniales

Un investissement risqué ?

Le private equity ou « capital-investissement » désigne une forme d'investissement à travers laquelle un investisseur consacre une partie de ses capitaux au développement d'une entreprise non cotée en bourse. Populaire chez les investisseurs institutionnels et particuliers, le capital-investissement offrirait un rendement élevé par rapport aux classes d'actifs traditionnelles et place les investisseurs à l'abri des fluctuations des marchés, dans la mesure où les entreprises ciblées ne sont pas cotées.Concrètement, les investisseurs achètent des parts préalablement acquises par des fonds spécialisés qui effectuent des investissements dans les capitaux propres des sociétés. Les fonds de private equity prennent des participations minoritaires ou majoritaires, gardées entre 3 et 8 ans avant cession a? d'autres investisseurs. La valeur des opérations est créée par la croissance des entreprises. Longtemps réservés aux investisseurs institutionnels, les investissements dans les fonds de private equity tendent à s'ouvrir aux investisseurs particuliers. Ces derniers peuvent désormais acquérir des parts via un compte-titres, un PEA ou encore une assurance-vie.On distingue quatre sortes de private equity. Le premier, le « capital-risque », désigne un investissement dans une entreprise en cours de création. Il peut prendre la forme d'un « capital-amorçage » si l'investissement est réalisé alors que l'entreprise est en phase de projet, d'un « capital-création » ou « capital-innovation », qui correspond à un investissement réalisé au lancement de l'activité de la société. Le « capital-développement » correspond quant à lui à un investissement effectuer au sein d'une entreprise qui souhaite augmenter ses capacités de production et développer son activité. Le « capital-transmission » est un investissement qui facilite le rachat d'une entreprise rentable par une autre via des techniques financières fondées sur l'emprunt et l'effet de levier. Enfin, le « capital-retournement » désigne un investissement dans une entreprise qui fait face à des difficultés. L'investissement finance la restructuration de la société pour la remettre sur les rails. La phase de réorganisation de la structure et de l'activité peut être supervisée par le fonds de private equity.Le private equity comporte son lot de risques dans la mesure où la valeur de l'investissement est intrinsèquement liée à la croissance et au développement des entreprises financées. Si les sociétés ne tiennent pas leurs promesses de croissance, la valorisation des titres non cotés est en effet susceptible de baisser avant cession à un autre investisseur. En dehors des produits hybrides, qui ont leurs temporalités spécifiques, ce type d'investissement implique généralement une immobilisation des capitaux sur le long terme (jusqu'à 8 ans). La liquidation du fonds ne peut avoir lieu qu'une fois la phase de désinvestissement achevée. À ce moment, les investisseurs récupèrent leur mise et les éventuelles plus-values. Investir du capital dans un fonds de private equity n'est pas sans risque. Avant de sauter le pas, il est notamment recommandé de lire le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) pour cerner ses caractéristiques et identifier le niveau des frais qui pourraient venir réduire la rentabilité de l'investissement.