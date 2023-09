Qu’est-ce que le prêt à taux bonifié que Bruno Le Maire veut étendre?

Le ministre de l’Économie propose de lancer un prêt à taux bonifié pour faciliter l’accession des ménages à la propriété. Un prêt à taux préférentiel, inférieur à celui du marché.

« On sort d’une espèce d’âge d’or du marché immobilier en France, où l’on donnait du crédit à beaucoup de monde à des taux pas loin de 1%, l’heure est à la fermeture des vannes. Moi, je vais vous dire, je n’ai pas acheté, je m’en mords les doigts tous les jours! », explique le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire au Parisien . Il propose pour accompagner les Français qui souhaitent acquérir leur logement de créer un prêt bonifié. Un dispositif similaire au crédit foncier qui existait dans les années 1970 et qui repose sur le même principe: « offrir des conditions de financement de crédit plus attractives que celles du marché ».

Ce prêt à taux préférentiel, inférieur à celui du marché, ne serait pas une solution miracle tout droit sortie du chapeau du locataire de Bercy mais un dispositif qui existe déjà. « Plusieurs organismes accordent déjà ce type de prêts si vous vous engagez à apporter une enveloppe dédiée à la rénovation énergétique», explique Cécile Roquelaure , directrice des études du courtier Empruntis, au Figaro . Ici, il ne s’agirait pas de conditionner ce prêt à un engagement de procéder à des travaux de rénovation énergétique mais d’aider les ménages à accéder à la propriété, dans cette période de flambée des tau x. « Quand les taux sont à 4 %, ne faut-il pas réfléchir à un taux plus accessible pour les ménages? », se projette Bruno Le Maire.

Des contours flous

Ce prêt ne vient pas remplacer le prêt à taux zéro (PTZ) mais vient ajouter une nouvelle aide « dans le millefeuille des aides. Une énième corde à l’arc des primo-accédants, qui complexifie une situation déjà complexe . Ce n’est pas certain que ce soit l’option la plus lisible. Il va falloir que les banques acceptent de jouer le jeu . On devrait être dans quelque chose de plus simpliste au vu de la situation comme le PTZ qu’il faudrait élargir et non pas resserrer (NDLR il ne concernera plus que l’habitat collectif dans les zones dites tendues )», pour Cécile Roquelaure. Il s’agit d’un prêt « pas aussi coûteux que le prêt à taux zéro qui permet d’en faire bénéficier des ménages avec des revenus plus élevés. C’est un outil moins attractif que le PTZ mais il est toujours bon à prendre pour les emprunteurs », explique Pierre Chapon, cofondateur du courtier Pretto.

Les contours de ce prêt bonifié restent flous pour le moment. Le taux n’est pas connu ni son plafond. Sera-t-il accessible sous condition de revenus? « On refuse de desserrer l’octroi de prêts ce qui ne coûterait rien aux finances publiques mais aurait un effet certain sur l’accès des Français à la propriété mais on revient sur la décision d’être plus prudent sur le plan budgétaire. J’y vois un manque de cohérence. On redépense mais on empêche les banques de prêter plus », commente Pierre Chapon.