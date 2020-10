Qu'est-ce que le « phygital » ?

Comme son nom l'indique, le « phygital » est un mix entre les commerces physiques et l'interface digitale du site internet. Bien qu'on aurait pu croire que le boom du e-commerce écraserait tout sur son passage, on remarque encore un attachement aux interfaces réelles, physiques.



La nouvelle tendance Retail, via un concept ancien

Pour améliorer l'expérience client

Pour proposer une offre personnalisée

Pour simplifier l'achat

« Phygital », auparavant, s'appelait « Click and Mortar ». Vingt ans plus tôt, avec l'essor d'internet. En pratique, on commence ses courses sur son téléphone, puis on récupère notre commande dans le magasin. Depuis le début de la crise sanitaire, les Français ont privilégié l'achat en ligne, mais de marques ayant des magasins physiques. Les habitudes de consommation ont changé très rapidement, montrant deux phénomènes distincts : la peur de la maladie incitant à l'achat en ligne en pleine croissance, et dans le même temps, l'attachement aux commerces de proximité pour maintenir l'activité économique. C'est là qu'internet intervient pour sauver le petit commerce : on privilégie les acteurs du e-commerce qui ont également des boutiques.Nombreuses sont les fois où nous avons été frustrés, en physique ou en ligne, face à un système de vente inefficace : pas assez de personnes pour nous conseiller et nous renseigner en magasin, trop de monde pour payer à la caisse, un site trop lent ou une commande qui n'aboutit pas. Le phygital permet de pallier ces problèmes en bénéficiant d'option de secours. Vous voulez commander en ligne, mais vous aimeriez vous faire conseiller ? Vous faire livrer en magasin ? Vous êtes dans le magasin et vous voulez consulter l'avis en ligne d'autres clients ? Vous faire livrer à la maison ? Le phygital permet de marier deux univers, pour vous garantir la continuité de votre expérience.Grâce à votre compte client, les marques connaissent vos préférences, les précédents achats que vous avez effectués, et votre expérience en magasin sera davantage personnalisée et orientée pour ne vous proposer que des articles susceptibles de vous plaire. Comptez aussi sur l'emploi d'outils analytiques par les marques, permettant d'analyser vos préférences et habitudes d'achat. En magasin, vous tombez sur un article dont la couleur vous déplait ? Vous pouvez toujours consulter le site internet de la marque pour voir si une autre couleur existe. Et s'il est disponible en stock, faites-le livrer chez vous !Les consommateurs sont tous différents : certains préfèrent la commande en ligne, rapide, tandis que d'autres préfèrent voir le produit avant de l'acheter. Désormais, l'interface digitale propose de nombreuses fonctionnalités afin de faciliter l'achat : vous pouvez vérifier la disponibilité d'un produit en magasin, vous faire livrer en magasin -- ce qu'on appelle le click and collect -- ou chez vous, payer via votre mobile en point de vente, trouver le magasin le plus proche... Le phygital révolutionne la manière de faire nos achats et nous permet un gain de temps, d'énergie, et parfois d'argent.