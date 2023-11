Retraite progressive du salarié / définition, accessibilité... -iStock-gzorgz.jpg

Qu’est-ce que la retraite progressive ?

La retraite progressive est un dispositif qui permet aux salariés d’aménager leur temps de travail en fin de carrière. Les bénéficiaires peuvent travailler à temps partiel et percevoir en parallèle une partie de leurs retraites de base et complémentaire. Durant cette période d’activité partielle, ils continuent de cotiser à leur retraite pour valoriser le montant de la pension qu’ils percevront lors de leur départ définitif.

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

La retraite progressive peut être demandée par tout actif exerçant une activité salariée à temps partiel (comprise entre 40 % et 80 %) ou à temps plein. Des critères d’âge et de durée de cotisation s’appliquent également. Ainsi, un salarié qui souhaiterait bénéficier d’une retraite progressive doit avoir deux ans de moins que l’âge minimum légal du départ à la retraite. Si les salariés nés avant le 1er septembre 1961 peuvent effectuer leur demande à partir de 60 ans, les personnes nées à partir du 1er janvier 1968 devront attendre l’âge de 62 ans. Les demandeurs sont par ailleurs tenus de justifier d’au moins 150 trimestres de cotisation auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base.

Un dispositif élargi

Jusqu’ici réservé aux salariés, artisans et commerçants, le dispositif est désormais étendu aux fonctionnaires, aux agents des régimes spéciaux (EDF, SNCF, RATP, etc.), ainsi qu’aux professions libérales et aux avocats. Les décrets publiés le 11 août dernier définissent les conditions d’accès pour ces nouvelles catégories d’actifs. L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive reste fixé à deux avant l’âge légal. L’âge légal de départ à la retraite sera progressivement porté à 64 ans suivant le rythme de trois mois par année. Fin 2023, la retraite progressive sera donc accessible à partir de 60 ans et trois mois. En 2024, l’âge requis sera de 60 ans et six mois, etc.

Une démarche plus accessible

Pour bénéficier du dispositif, les salariés et les fonctionnaires doivent envoyer leur demande par lettre recommandée, avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date de départ en retraite progressive. Depuis le 1er septembre dernier, l’absence de réponse écrite et justifiée de la part de l’employeur au bout de deux mois après réception de la demande vaut accord. Le refus ne peut être motivé que par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par l’employé avec l’activité économique de l’entreprise. Ces nouvelles dispositions devraient permettre d’augmenter le nombre de demandes de départ à la retraite progressive. Selon les chiffres de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, seuls un peu plus de 24 000 salariés bénéficiaient du dispositif en France à fin 2022.