Tout ce qui brille n’est pas or, et tout ce qui est rare est précieux. Ainsi, l’osmium qui ne brille pas si ce n’est par sa rareté extrême, est-il en train de supplanter l’or dans le cœur des joailliers, et peut être bientôt dans celui des investisseurs du monde entier... Ce métal qui s’illustre par ses quantités infimes et la complexité de ses processus de production et de transformation, devrait faire parler de lui dans le futur. Voici ce que l’on peut en dire aujourd’hui...

L'osmium, un métal qui promet de rapporter / iStock-RHJ

Qu’est-ce que l’osmium ?

L’osmium est le dernier métal à avoir rejoint le club très fermé des « métaux nobles ». Il figure ainsi aux cotés de l’or (Au), de l’argent (Ag), du platine (Pt), du palladium (Pd), de l’iridium (Ir), du rhodium (Rh), et, enfin, du ruthénium (Ru). L’osmium étant contenu dans le platine, pour l’obtenir, il faut d’abord extraire du platine... Mais dans des quantités absolument astronomiques ! 10 000 tonnes seront en effet nécessaires, pour espérer obtenir 31 grammes d’osmium. Par ailleurs, la production de cette infime quantité d’osmium passera par une étape coûteuse et complexe de séparation des deux métaux. Ensuite, pour exploiter l’osmium, notamment en joaillerie, il faudra le cristalliser, car à l’état brut, ce métal est nocif pour l’homme. Or la cristallisation de l’osmium est une opération requérant, à son tour, une expertise bien particulière. Sur les 360 kg d’osmium produits à l’heure actuelle dans le monde, seuls 120 kg sont cristallisés !

Pourquoi l’osmium suscite-t-il l’intérêt des investisseurs ?

Si les bijoutiers ont jeté leur dévolu sur l’osmium, c’est parce qu’il présente un éclat unique bleuâtre-argenté, qui au soleil, se reflète et étincèle d’une manière exceptionnelle. Les joailliers l’associent à de l'or, de l'argent, du platine ou encore du titane pour créer des bijoux hors du commun, que peu d’initiés connaissent et apprécient. Mais si, comme c’est très probable, les ressources en minerai de platine s’appauvrissent avec le temps, la production de l’osmium va devenir encore plus infime, rendant ce métal toujours plus précieux et plus couteux... "D’ici 10 à 15 ans, il pourrait y avoir une pénurie qui laisserait entrevoir une flambée de son prix, qui actuellement se négocie à 1 700 € le gramme" indique ainsi une experte, Virginie Grondin. Cette jeune lyonnaise trentenaire représente l’ « Institut Osmium » et tient un rôle d’ambassadrice de ce métal auprès des investisseurs en France. Et pour se montrer particulièrement convaincante auprès d’eux elle affirme : “L’osmium est en réalité le plus rare de tous les métaux, environ 23 fois plus précieux que l’or ! Les ressources d’osmium sont inférieures à 17 m³ et la réserve d’Osmium qui peut être utilisée est d’environ 1 m³. [ ] Contrairement à l’or que l’on trouvera même dans 1 000 ans, l’osmium pourrait connaître ce qu’aucun autre métal n’a connu jusqu’à présent : une pénurie. » Des arguments qui semblent faire mouche auprès de plus en plus d’investisseurs à la recherche d'une nouvelle valeur refuge.