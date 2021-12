Les fonds labellisés Relance peuvent prendre différentes formes : OPCVM, fonds de capital-investissement (FPCR, FCPI, FIP), fonds de fonds alternatifs (Crédit photo: Fotolia)

Le label Relance a été lancé il y a un an pour inciter les Français à orienter l'épargne accumulée durant la crise sanitaire vers le financement des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qu'un fonds labellisé Relance et comment y accéder ?

Qu'est-ce qu'un fonds labellisé « Relance » ?

La crise sanitaire a mis en difficulté de nombreuses entreprises Françaises. Pour inciter les Français à orienter l'épargne accumulée durant la crise sanitaire vers le financement des petites et moyennes entreprises, Bruno Le Maire, Ministre de l'économie et des finances, a lancé en octobre 2020 le label « Relance ». Ce label permet aux épargnants d'identifier les organismes de placement collectifs (OPC) qui apportent une réponse aux besoins de financement des entreprises françaises, cotées ou non, et ainsi de mobiliser l'épargne pour la relance.

Pour être labellisés « Relance », les fonds doivent s'engager à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres de PME françaises. Ils doivent en outre respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), incluant notamment l'interdiction du financement d'activités charbonnées et le suivi d'une note ou d'un indicateur ESG.

Les fonds labellisés « Relance » de type 1 doivent investir au moins 30 % de leurs actifs dans des entreprises françaises dont au moins 10 % dans des fonds propres de très petites (TPE), petites et moyennes entreprises françaises (PME) ou d'entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Les fonds labellisés « Relance » de type 2 doivent investir au moins 60 % de leurs actifs dans des entreprises françaises, dont au moins 20 % dans des fonds propres de TPE, PME ou ETI.

Où trouver des fonds labellisés « Relance » ?

Les fonds labellisés Relance peuvent prendre différentes formes : OPCVM, fonds de capital-investissement (FPCR, FCPI, FIP), fonds de fonds alternatifs … Ils sont notamment accessibles sur les contrats d'assurance-vie en unités de compte, les PER, les comptes-titres et PEA. La liste des fonds labellisés est régulièrement mise à jour sur le site internet du ministère de l'Économie. Par nature, ces fonds présentent un risque de perte en capital important.

Un an après le lancement du label, où en est-on ?

Un peu plus d'an après la création du label, on compte plus de 200 fonds labellisés Relance, gérés par plus de 110 sociétés de gestion, ce qui permet désormais à chaque épargnant d'identifier un placement qui lui permet de participer à la relance. Plus de la moitié des fonds labellisés peut être souscrite dans le cadre d'un PEA, PEA-PME, de l'épargne salariale ou encore de l'assurance-vie, avec un tiers des fonds labellisés accessibles en sous-jacent d'unités de compte.

Il existe 73 fonds de type OPCVM et 30 fonds de capital-investissement labellisés accessibles aux investisseurs non-professionnels, dont des fonds innovants, accessibles par l'assurance-vie et n'impliquant pas d'immobiliser son épargne sur longue période.

L'ensemble des fonds labellisés Relance représente en octobre 2021 plus de 16 milliards d'euros investis en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises françaises et un encours sous gestion de 22,4 milliards d'euros. Les fonds labellisés sont investis à 72 % dans des entreprises françaises et à 52 % dans des PME et ETI et ils ont permis de participer à plus de 300 opérations d'augmentation de capital et introductions en Bourse.