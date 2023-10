Punaises de lit : la Ville de Beauvais promet jusqu’à 1 500 euros d’aide aux habitants touchés

La municipalité a mis en place une adresse mail pour que les Beauvaisiens, locataires ou propriétaires, puissent immédiatement prévenir de la présence de l'insecte à leur domicile. (dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

La ville de Beauvais a décidé d'accompagner les foyers qui doivent lutter contre la prolifération de punaises de lit. Elle va fournir une aide de 1 000 euros soumise à conditions de ressources. 70 % des habitants de la ville y sont éligibles.

La municipalité de Beauvais (Oise) n'attend pas les mesures du gouvernement pour lutter contre les punaises de lit sur son territoire. La Ville a décidé de faire une campagne de prévention en direction des bailleurs sociaux mais également de prévoir un volet financier, rapporte Le Parisien . Certains foyers pourront percevoir une aide pour se débarrasser de ces parasites.

Alerter dès les premiers signes

La Ville a d'abord tenu à envoyer des courriers aux quatre bailleurs sociaux et 450 copropriétaires, en syndic ou non, ainsi qu'aux responsables des écoles de la ville précise le quotidien. La ville réclame « la plus grande vigilance pour lutter contre toute éventuelle prolifération de la punaise de lit. »

La municipalité a mis en place une adresse mail pour que les Beauvaisiens, locataires ou propriétaires, puissent immédiatement prévenir de la présence de l'insecte à leur domicile ou dans les parties communes : sos.punaises@beauvais.fr. Une action mise en place via le centre communal d’action sociale (CCAS). « Dès la première piqûre, il faut donner l’alerte. Plus tôt on peut intervenir, moins importante sera la prolifération » , a expliqué à nos confrères souligne Nathalie Dauteuil, directrice du CCAS.

Jusqu'à 1 500 euros d'aide

Dans le même temps, la mairie a décidé de fournir une aide de 1 000 euros afin de permettre l'intervention de société spécialisée dans l'éradication de l'insecte. « Avec 1 000 euros, on est au-dessus du coût moyen des interventions » , pointe Nathalie Dauteuil. Mais attention, tous les habitants ne sont pas concernés. Le versement de cette aide dépend des conditions de ressources du foyer. Pour cela, il faut avoir un reste à vivre de moins de 13 euros par jour et par personne une fois toutes les charges (crédit, loyer, assurance, eau, transport, impôts…) payées. 70 % des habitants sont concernés.

S'ajoute à cette aide, une autre, complémentaire qui atteint 500 euros. Elle permet aux personnes touchées par les punaises de lit de racheter du mobilier. De même, un suivi psychologique est proposé pour chaque personne faisant une demande d'aide.