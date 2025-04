Protéger son épargne en temps de crise : les meilleures stratégies / iStock.com - Ridofranz

Comprendre les risques pour mieux se protéger

Malheureusement, crise économique rime souvent avec chute des marchés. Les placements boursiers, comme les ETF ou les actions, sont parmi les plus touchés. En quelques semaines, leur valeur peut s’effondrer. Même les produits censés être stables, comme certaines obligations ou les produits structurés, peuvent perdre en liquidité ou en rendement. Par ailleurs, l’inflation ajoute une pression supplémentaire. En effet, cette dernière érode le pouvoir d’achat de votre argent, en particulier si celui-ci dort sur des comptes faiblement rémunérés. Résultat, même sans perte apparente, votre épargne perd de la valeur.

Miser sur des placements sécurisés

Pour protéger une partie de son épargne, les livrets réglementés comme le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ou encore le Livret d’épargne populaire (LEP) restent des valeurs sûres. Encadrés par l’État, ces produits garantissent le capital et restent disponibles à tout moment. Et surtout, leurs intérêts sont exonérés d’impôts. Autre option à considérer : le compte à terme. Ce dernier permet de bloquer une somme pour une durée définie, en échange d’un taux d’intérêt fixe. Il s’agit donc d’un bon compromis entre sécurité et rendement, à condition de pouvoir immobiliser les fonds sans risque d’avoir besoin d’y toucher.

Diversifier pour limiter les chocs

Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce conseil n’a jamais été aussi vrai qu’en temps de crise. Diversifier ses placements permet de répartir les risques. Concrètement, cela signifie combiner différents types d’actifs (actions, obligations, fonds euros, livrets), mais aussi varier les zones géographiques et les secteurs économiques. Un portefeuille bien diversifié résiste mieux aux secousses. Si un actif chute, un autre peut compenser la perte. Cette approche réduit la volatilité globale et protège la valeur de l’épargne sur le long terme.

Ne pas céder à la panique

L’erreur classique pendant une crise est de vendre en urgence. Quand les marchés s’effondrent, le réflexe naturel est de tout retirer pour limiter les pertes. Mais ce n’est pas une bonne idée. En agissant ainsi, on transforme des pertes potentielles en pertes réelles. L’histoire montre que les marchés finissent par rebondir. Encore faut-il être là pour en profiter. La clef est de garder une vision à long terme. Une stratégie d’investissement ne doit pas être remise en cause à chaque soubresaut économique. Patience et sang-froid sont vos meilleurs alliés.

S’adapter, mais rester cohérent

Enfin, protéger son épargne, ce n’est pas seulement choisir les bons produits. C’est aussi adapter sa stratégie à sa situation personnelle, comme son âge, ses objectifs, son horizon de placement ou encore sa tolérance au risque. En période de crise, mieux vaut ajuster que tout bouleverser. Ainsi, une bonne diversification, des décisions réfléchies, une part de l’épargne placée en sécurité et une vigilance face à l’inflation sont des réflexes simples qui peuvent faire toute la différence.