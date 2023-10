Si les propriétaires ont longtemps été réticents à l’idée de proposer leur bien en colocation, la location en commun présente pourtant de nombreux avantages. À commencer par la rentabilité, puisque la colocation rapporte entre 10 et 15% de plus qu’une location classique.

Proposer un logement en colocation, les avantages-iStock-DGLimages

La colocation est plus avantageuse pour les propriétaires

La colocation devient de plus en plus populaire, en raison de l’augmentation du prix des loyers dans les grandes villes mais aussi la baisse du pouvoir d’achat des étudiants. Mais les propriétaires peuvent parfois redouter de proposer leur bien en colocation, par crainte notamment d’éventuelles dégradations du logement ou de bruit trop important pour les voisins. Pourtant, la colocation est le moyen idéal de rentabiliser un bien immobilier. « Désormais pour rentabiliser un bien immobilier, les propriétaires ont davantage intérêt à mettre leur bien en colocation. Que ce soit pour éviter une vacance locative qui peut durer plusieurs mois ou louer plus facilement une grande surface, les intérêts de la colocation sont désormais aussi intéressants pour les locataires que pour les propriétaires », explique Cédric Brochier, porte-parole d’Appartager.

La colocation pour éviter la vacance locative

Pour un propriétaire d’une grande surface, il est plus facile de trouver des locataires en colocation. En effet, si le logement est assez spacieux, il ne sera pas toujours évident de trouver la famille qui correspond parfaitement au logement et qui aura les moyens de le louer. Mais la colocation permet de diviser le loyer et donc plusieurs personnes pourront plus aisément se permettre de payer un loyer élevé plutôt qu’une famille avec un enfant par exemple. Résultat, les propriétaires peuvent même augmenter le prix du loyer et ainsi profiter d'une meilleure rentabilité de leur bien.

Le profil des colocataires évolue

Contrairement aux idées reçues, la colocation n’intéresse pas que les étudiants. En effet, les colocataires sont majoritairement des salariés. Ce qui peut donc rassurer les propriétaires s’ils étaient réticents à l’idée de louer à des étudiants. Les salariés disposent de meilleures garanties, ce qui permet notamment de limiter le risque d’impayé. Par ailleurs, en cas de carence locative, l’intérêt de la colocation est que s’il manque un loyer, mais que le propriétaire a fait signer un contrat avec bail individuel, ce dernier continuera à percevoir les autres loyers et donc bénéficier d’une rentrée d’argent. Inversement, si le propriétaire opte pour un contrat unique, il peut faire appel à la clause de solidarité pour s’assurer de recevoir son versement du loyer, dans le cadre de la loi Alur du 24 mars 2014.

Le propriétaire n’a pas besoin de chercher des locataires

Enfin, un grand avantage de la colocation est d’éviter au propriétaire de publier des annonces et faire visiter le logement pour trouver un nouveau colocataire. En effet, en cas de départ d’un colocataire, celui resté dans le logement aura tout intérêt à s’occuper lui-même de trouver un remplaçant, afin de trouver la personne qui correspondra à ses attentes. Le propriétaire n’aura donc pas à faire les démarches qui prennent souvent du temps.