Projet de loi de finances (PLF) 2024: ce que vous devez savoir

Quelles sont les grandes dates annuelles du PLF?

Chaque année, en juin et juillet, se tient au Parlement un «débat d’orientation des finances publiques» (DOFP) portant sur l’année à suivre. De ce dernier découle un projet de loi de finances (PLF), présenté et adopté en Conseil des ministres en septembre. Au plus tard le premier mardi du mois d’octobre, le PLF doit être déposé à l’Assemblée nationale.