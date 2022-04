Projet d'autoroute : un mur antibruit à 25 m de leur maison, ces Tarnais veulent être expropriés

Un couple préfère être exproprié dans le Tarn que de voir l'autoroute passer dans son jardin. (Pixabay / Sponchia)

Les propriétaires d'une maison située à Montcabrier (Tarn) ont appris que leur bien se situait sur le trajet de la future autoroute entre Toulouse et Castres. De ce fait, un mur antibruit va être construit dans leur jardin, à seulement 25 mètres de leur habitation. S'ils ne sont pas opposés au projet, ils demandent simplement une expropriation totale, mais ils n'ont aucune réponse pour l'instant.

« Le tracé de référence était positionné sur notre jardin »

« En 2018, des premières études ont été réalisées. On a compris que notre maison était située dans le périmètre de la bande de déclaration d’utilité publique du projet autoroutier et que le tracé de référence était positionné sur notre jardin » , a expliqué le propriétaire de la maison, qui y vit depuis 20 ans avec sa compagne.

Problème : depuis ces premières études, ils n'ont plus eu de nouvelles de la part des différents acteurs du projet. Ils n'auraient eu droit qu'à une visite de France Domaine, le service de l’Etat en charge d’évaluer les biens des collectivités locales à l’occasion de ventes ou d’échanges.

« Ça devient de plus en plus l’enfer »

Au début de l'année 2022, ils ont aussi reçu des représentants du concessionnaire et de l'entreprise chargée des acquisitions foncières sur le projet. Ces derniers leur ont simplement demandé s'ils avaient essayé de vendre leur maison, alors même que l'autoroute doit passer dans le jardin !

« L’expropriation, tout le monde a à y gagner, les travaux démarreront plus vite et nous, on ira trouver notre paradis ailleurs. Parce que là, ça devient de plus en plus l’enfer » , a ajouté le Tarnais qui a décidé de faire appel à des élus locaux pour tenter de trouver une solution.