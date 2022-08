Problème de trésorerie : la solution du prêt sur gage

85% des biens déposés au Crédit Municipal de Paris s’avèrent être des bijoux. (© AFP)

En s’adressant à l’un des établissements de Crédit Municipal qui ont le monopole de cette activité depuis Napoléon Ier, toute personne peut se voir attribuer un prêt contre le dépôt d’un objet de valeur.

Les taux applicables au prêt sur gage peuvent différer sensiblement (www.pretsurgage.fr). Au Crédit Municipal de Paris (CMP), par exemple, le taux annuel effectif global (TAEG) est ainsi fixé à 7,30% depuis le 1er avril 2022 pour les prêts compris entre 501 euros et 1.000 euros, à 7,90% pour ceux entre 1.001 euros et 6.000 euros et à 4,60% au-delà.

Ils sont donc inférieurs aux taux des crédits renouvelables, mais restent supérieurs aux taux des crédits à la consommation.

Près de 85% des biens déposés s’avèrent être des bijoux. Mais la liste des objets acceptés est longue : montres, or, argenterie, tableaux, sculptures, tapis, mobilier, verrerie signée, instruments de musique, fourrure, etc.

Mieux, le CMP prend désormais les grands crus, la photographie d’art, les bandes dessinées, etc. Pour les objets de grande valeur, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec un chargé de clientèle.

Obtenez un prêt sans délai

C’est la valeur de l’objet – et non le montant de la facture – qui détermine le montant du prêt (qui peut aussi être refusé). En règle générale, le prêt représente entre 50% et 60% de l’estimation réalisée par un commissaire-priseur judiciaire.

Il suffit de se présenter au guichet avec l’objet, avec un justificatif d’identité et de domicile. Attention, pour certains biens (œuvres d’art, maroquinerie, montres, etc.), une facture