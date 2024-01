Prix de l'énergie : une légère accalmie pour les abonnés du gaz en février

(Crédits photo: © FedotovAnatoly- stock.adobe.com)

Après une année 2023 marquée par la hausse des prix de l'énergie, 2024 ne s'annonce pas sous de meilleurs auspices. Pour les abonnés du gaz, une bonne nouvelle vient néanmoins nuancer ce constat.

Faut-il s'habituer à de fréquentes hausses des prix de l'énergie ? Les consommateurs de gaz et d'électricité vont devoir faire face à de nouvelles hausses de prix tout au long de cette année 2024, dont certaines sont déjà effectives, après une année 2023 déjà difficile pour le porte-monnaie des Français. Dans ce climat morose, une petite accalmie vient cependant d'être annoncée par la Commission de régulation de l'énergie pour les ménages utilisant le gaz comme mode de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisson.

Taxe doublée et baisse du prix repère du gaz : un début d'année 2024 en demi-teinte

Vous utilisez le gaz pour vous chauffer, pour la production d'eau chaude ou pour cuisiner ? Un changement sur votre facture d'énergie du mois de janvier ne vous a peut-être pas échappé. Depuis le début de l'année 2024, une taxe répondant au nom de Tarif normal de l'accise sur les gaz naturels à usage combustible a vu son montant doubler, passant de 8,45 euros du mégawattheure (MWh), à 16,37 euros le 1er janvier, suite à un arrêté publié au Journal officiel.

Résultat ? En fonction du type de contrat souscrit, la hausse sur la facture globale pourrait atteindre les 8 euros du mégawattheure selon les explications données par Nicolas Goldberg, analyste spécialisé dans l'énergie chez Colombus Consulting, à l'AFP. Néanmoins, une bonne nouvelle vient atténuer cette annonce : la baisse du prix repère du gaz annoncée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Déjà en baisse en janvier, le prix repère du gaz sera à nouveau en repli en février, avec un prix de 0,09851 euro TTC pour les ménages utilisant le gaz pour se chauffer, et 0,12144 euro par kWh pour les foyers dont l'offre comprend l'eau chaude et la cuisson. Un indicateur qui a remplacé le Tarif réglementé de vente (TRV), et sur lequel les fournisseurs d'énergie tendent généralement à s'aligner pour rester compétitifs.

A lire aussi : Fin du tarif réglementé du gaz : les subtilités du nouveau prix "repère"

Vers une hausse de 10 % des factures de gaz dès le mois de juillet ?

Les économies faites grâce à la baisse du prix repère du gaz seront peut-être de courte durée. En effet, dès le mois de juillet, la CRE devrait annoncer une hausse de ses tarifs de distribution de l'ordre de 20 %. Selon Les Echos, "cela devrait représenter, selon le type de clients, entre 5 et 10 % de hausse sur la note finale. Les coûts de transport du gaz vont aussi augmenter, de l'ordre de 15 % en 2024", mais avec un impact moindre, de l'ordre de moins de 1 % sur la facture d'un abonné du gaz.

Autre point sensible en matière de tarifs du gaz : le prix de l'abonnement. La Commission de régulation de l'énergie recommande aux fournisseurs d'énergie d'appliquer un prix compris entre 102,94 euros et 257,18 euros par an pour tout abonnement. Depuis le mois de juillet 2023, le prix de l'abonnement a néanmoins progressé, avec une augmentation supérieure à 2 euros TTC pour une utilisation cuisson et eau chaude, et de quasiment 8 euros TTC pour une utilisation chauffage.

Les consommateurs du gaz ne sont pas les seuls concernés par ces hausses de prix récurrentes. Les prix du tarif réglementé de vente de l'électricité devraient également augmenter de l'ordre de 10 % dès le 1er février 2024, en lien avec une hausse du niveau des taxes.