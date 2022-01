Prix de l'énergie : l'augmentation de l'électricité maintenue à 4% "sur toute l'année 2022", assure Barbara Pompili

L'exécutif est au front pour marteler le message du Premier ministre Jean Castex, qui avait annoncé en septembre dernier la limitation des hausses des tarifs de l'électricité.

Barbara Pompili, le 20 décembre 2021, à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )

Après Bruno Le Maire lundi , Barbara Pompili a confirmé mardi 11 janvier que l'augmentation des prix de l'électricité sera maintenue à 4% sur toute l'année 2022, malgré une flambée des prix de l'énergie inédite dans la zone euro. La veille, le ministre de l'Economie avait ainsi déclaré que la facture pourrait exploser de 38 à 40% si rien n'était fait du côté du gouvernement. "On s'est engagés à protéger les Français en leur proposant un bouclier tarifaire et on va tenir cet engagement. L'augmentation de l'électricité sera maintenue à 4% comme ce qui a été annoncé, sur toute l'année 2022", a insisté Barbara Pompili à l'antenne de RMC/BFMTV .

"Après, si ça continue à augmenter, on risque d'avoir des rapports. Ce que je ne voudrais pas, c'est que le fait qu'on maintienne les prix en 2022 entraine des prix en 2023. On est en train de travailler à des solutions pour cela", a t-elle poursuivi, indiquant que le plan de l'exécutif serait dévoilé "très bientôt". Bruno Le Maire avait pour sa part déclaré qu'une solution technique serait trouvée "d'ici la fin de la semaine".

Graphique montrant l'évolution de l'inflation dans la zone euro depuis le début des estimations de cet indicateur par Eurostat, en 1997 ( AFP / )

Le taux d'inflation dans la zone euro a atteint son plus haut niveau en 25 ans en décembre, à 5% sur un an, toujours propulsé par la flambée des prix de l'énergie, selon une estimation publiée par Eurostat. Jamais l'office européen des statistiques n'avait enregistré un tel chiffre depuis le début de ses estimations en janvier 1997 pour les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. En novembre, l'inflation de la zone euro avait déjà battu un record, à 4,9%.

Ces chiffres sont largement au-dessus de l'objectif de la Banque Centrale Européenne (BCE) d'une inflation à 2% dans la zone euro. Mais, pour l'institution monétaire, cette inflation est transitoire et devrait diminuer en 2023, après un pic atteint en 2022. L'envolée des prix ces derniers mois s'explique avant tout par la hausse exceptionnelle des tarifs du gaz et de l'électricité. En décembre, l'augmentation annuelle des prix de l'énergie a atteint 26%, loin devant les autres composantes, a indiqué Eurostat dans un communiqué.