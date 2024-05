Détection des piscines non déclarées par l'IA : l’outil du fisc ferait au moins 30 % d’erreurs

Pour repérer les piscines, l'outil est chargé d'effectuer une analyse en s'appuyant sur des photos aériennes et en se basant sur la couleur de l’eau. (Jamicc / Pixabay)

Le service des réclamations explose aux impôts, selon la CGT Finances publiques des Bouches-du-Rhône, qui met en cause le programme d'Intelligence artificiel chargé de détecter les piscines du territoire qui n'ont pas été déclarées au fisc. Le syndicat pointe un algorithme défaillant dans plusieurs cas, rapporte La Provence .

30 % d'erreurs

Pour repérer les piscines, l'outil est chargé d'effectuer une analyse en s'appuyant sur des photos aériennes et « en se basant sur la couleur de l’eau » , précise Philippe Laget, secrétaire départemental CGT finances publiques 13. Problème : « au début, l’algorithme confondait les aires de stationnement pour les handicapés et certaines bâches d’agriculteurs avec des piscines ! » . Autre souci, si la couleur de l'eau n'est pas dans le bleu attendu par l’algorithme, la piscine n'est pas repérée.

Le programme d'IA aurait aussi les plus grandes difficultés à distinguer une piscine démontable qui est non imposable d'un bassin enterré dans le sol. L'IA a donc identifié sélectionné des bassins qu'il n'aurait pas dû. Mais les agents ont eu pour consigne d'imposer par défaut le contribuable. Résultat, « il y a au moins 30 % d’erreurs » , précise la CGT. C'est donc au contribuable de prouver à l'administration fiscale qu'elle a fait une erreur.

Des dizaines de milliers de requêtes

« En juin dernier, le stock de réclamations en ligne adressées au cadastre s’élevait à plus de 30 000 requêtes » , explique Philippe Laget. Des requêtes que le fisc a eues bien du mal à honorer. Les agents se sont concentrés sur les courriels les plus récents et ceux ayant fait l'objet d'une relance, précise La Provence . « A la demande de la direction, tous les courriers de plus de six mois ont été supprimés ! » , glisse le syndicaliste.

L’inquiétude est vive pour la CGT après la promesse de Gabriel Attal de mettre l'IA « au service » des usagers et des fonctionnaires. Il a ainsi précisé que l'administration fiscale allait déployer une IA 100 % française nommée Albert, conçue par la direction interministérielle du numérique (Dinum), « pour rédiger les réponses aux 16 millions de demandes annuelles en ligne » . « Il ne dit pas si ces réponses seront justes ! Les robots envahissent déjà les lignes téléphoniques. Qui va contrôler les résultats de l’intelligence artificielle ? Personne » , regrette Philippe Laget. En dix ans, les agents sont passés de 2 600 à 2 000 au sein de la Direction des finances publiques des Bouches-du-Rhône.