Electricité : la facture va exploser de 40% en février si rien n'est fait, prévient Bruno Le Maire

Le ministre a indiqué qu'une solution sera annoncée en fin de semaine pour contenir les effets de la hausse des prix de l'énergie, qui devraient flamber dans les prochains mois.

Jean Castex et Bruno Le Maire, à l'Elysée, le 5 janvier 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )

"Si nous ne faisons rien, la facture d'électricité des Français augmentera de 38 à 40%". A l'antenne de LCI , Bruno Le Maire a mis en garde a évoqué le plan de bataille de l'exécutif contre l'explosion annoncée des prix de l'énergie, face à laquelle Jean Castex s'était engagé à limiter la hausse des tarifs de l'électricité à 4%. Mais ces 4% vont-ils tenir? "Ils tiendront", a lancé le ministre de l'Economie, lundi 10 janvier.

Le Maire, le "petit mécanicien" de Castex"

"Le Premier ministre a fait une promesse aux Français, pas plus de 4% d'augmentation de leur facture d'électricité. Moi, je suis le petit mécanicien. Je suis là pour faire que la promesse du Premier ministre soit tenue", a commenté Bruno Le Maire.

Le ministre de l'Economie a ainsi annoncé qu'une solution technique sera trouvée "d'ici la fin de la semaine" pour limiter la hausse des prix de l'électricité à 4% en 2022, comme l'avait promis le gouvernement.

Le Premier ministre Jean Castex s'était engagé fin septembre à limiter la hausse des tarifs de l'électricité à 4%, afin d'épargner le pouvoir d'achat des ménages. Le gouvernement a déjà baissé la taxe sur la consommation d'électricité (CSPE), "au plus bas de ce qui est possible au titre des règles européennes", a déclaré Bruno Le Maire sur LCI, mais cela ne couvre que "jusqu'à 16 ou 17% d'augmentation du prix de l'électricité". Or, le gouvernement s'attend à ce que la hausse soit plutôt de l'ordre de 38 à 40%, d'où la nécessité d'une solution complémentaire pour la contenir.

Graphique montrant l'évolution de l'inflation dans la zone euro depuis le début des estimations de cet indicateur par Eurostat, en 1997 ( AFP / )

"Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais les Français doivent avoir la garantie que leur pouvoir d'achat ne sera pas menacé par l'augmentation des prix de l'électricité", a t-il déclaré. L'engagement tiendra pour toute l'année 2022, assure t-il. "Il s'agit pas de dire aux Français, 'on va essayer de tenir jusqu'aux élections présidentielles et après on va faire une hausse brutale'" , a t-il encore ajouté.