Prime de Noël 2024 : qui peut recevoir cette aide de fin d'année ?

La prime de Noël est généralement versée une quinzaine de jours avant le 25 décembre. (illustration) (ExposureToday / Pixabay)

La prime de Noël est une aide exceptionnelle versée depuis 1998 aux bénéficiaires de minima sociaux. Elle permet de faire face aux dépenses exceptionnelles pour les fêtes de fin d'année. Ce coup de pouce prend plusieurs formes selon s'il est fourni par la caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) ou par France Travail. Dans ce dernier cas, elle est appelée « aide exceptionnelle de fin d’année », précise Merci pour l'Info .

La prime de Noël de la CAF s'adresse aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active socle (RSA), à ceux du RSA socle et de la prime d’activité, ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), majorée ou non. Important : l’allocation de retour à l’emploi (ARE), l’allocation adulte handicapé (AAH), le minimum vieillesse et la prime d’activité ne donne pas droit à cette aide exceptionnelle. En 2023, ce sont 2,3 millions de personnes qui ont pu bénéficier de la prime de Noël.

Un versement automatique

Il n'y a aucune démarche à effectuer, le versement de la prime est automatique. La CAF et la MSA ont en leur possession les éléments qui permettent de déterminer qui peut percevoir cette aide. Ceux qui bénéficient du RSA pour la première fois en décembre sont également concernés.

Le versement s'effectue dans les quatorze jours précédents Noël. « Les premiers versements par la CAF ou la MSA de la prime de fin d’année se situent pour 2024, le 15 décembre 2024 pour la prime de Noël versée par la CAF (ou la MSA) » précise Mes Allocs . Cependant, comme le 15 décembre tombe un dimanche, la prime devrait être versée soit le vendredi 13, soit le lundi 16 décembre, estime Merci pour l'Info .

Des montants variables

Le montant de la prime est établi selon la composition du foyer. Une personne seule sans enfant perçoit 152,45 euros. Un couple, 228,67 euros. Un foyer avec un enfant doit recevoir 228,67 euros pour une personne seule et 274,41 euros pour un couple. Avec deux enfants, la personne seule obtient un virement de 274,41 euros et le couple 320,14 euros. Au-delà de cinq enfants, c'est 60,98 euros par enfant supplémentaire. Mais un couple avec cinq enfants perçoit 503,09 euros.

Concernant l'« aide exceptionnelle de fin d’année » de France Travail, son obtention n'est pas soumise à la composition du foyer. Elle atteint 152,45 euros pour les demandeurs d'emploi de l’Hexagone et les départements et régions d’Outre-mer (Drom), et 76,22 euros pour Mayotte.