Presque 100 millions d'euros de collecte au T3 2023 pour la SCPI Pierval Santé (Euryale)

Dans un contexte de fortes turbulences traversées par un certain nombre de SCPI depuis le début de l’été, avec des révisions de prix de parts à la baisse qui ont acté l’érosion de leurs valorisations immobilières, liées à la remontée continue des taux directeurs de la BCE depuis mi-2022, la SCPI Pierval Santé affiche une stabilité parfaite de son prix de part à 204 euros, malgré l’augmentation de 2% qui avait eu lieu fin décembre 2022. La société de gestion Euryale affiche sa confiance dans la résilience de l’immobilier de santé « qui répond à des enjeux sociétaux structurels en France comme en Europe ».

La SCPI Pierval Santé enregistre 96,5 millions d'euros de collecte brute au 3ème trimestre

Euryale communique sur une collecte brute de 96,5 millions d'euros au 3ème trimestre 2023 pour sa SCPI Pierval Santé , après 112,7 millions d'euros au 1er trimestre et 132,3 millions d'euros au 2ème trimestre. Cela correspond à une collecte brute de 341,5 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’année 2023 . Quant à elle, la collecte nette atteint 305 millions d'euros sur cette période, ce qui illustre la faible part des retraits par rapport aux souscriptions.

Sur le seul 3ème trimestre, les retraits de parts ont totalisé 13,5 millions d'euros , soit 14% de la collecte brute. Cette situation est assez exceptionnelle à un moment où certains véhicules importants du marché spécialisés sur l’immobilier de bureau francilien enregistrent des demandes de rachats qui excèdent largement les souscriptions, entraînant la création de files d’attente pour les retraits de parts.

Certes, la SCPI Pierval Santé bénéficie de la résilience de son sous-jacent – l’immobilier de santé – beaucoup moins touché par le retournement de marché que l’immobilier de bureau, mais également de la qualité de son patrimoine et de la rigueur du property management opéré par Euryale. Cela se traduit par un taux de distribution brut de fiscalité historiquement très stable, au-dessus de 5% depuis 2015 (sauf en 2020 avec 4,95%). L’objectif pour 2023 est de servir un taux de distribution brut compris entre 5,15 et 5,35% !

Sept acquisitions et 1 arbitrage réalisés au 3ème trimestre

Certes, le marché immobilier actuel est entré dans un cycle moins favorable avec la fin de la période des taux zéro, mais ce nouveau contexte est devenu une source d’opportunités pour les sociétés de gestion qui continuent à collecter , car elles parviennent à réaliser de bonnes affaires face à des vendeurs parfois aux abois. Pour Pierval Santé, les plus de 300 millions d'euros de collecte nette réalisée depuis le début de l’année permettent d’engager des investissements dans des conditions optimales, en gardant une grande sélectivité dans le choix des actifs.

Au 3ème trimestre, ce sont ainsi sept immeubles qui sont entrés en portefeuille pour un montant global de 48 millions d'euros et un rendement brut immobilier moyen de plus de 6% , après 13 actifs pour 197 millions d'euros au 1er semestre assortis d’un taux de rendement brut immobilier moyen de 5,39% !

Parallèlement à ces acquisitions, la SCPI Pierval Santé a réalisé début août 2023 un arbitrage opportuniste sur une clinique située en Guadeloupe « à un prix net vendeur équivalent à la valeur d’expertise de décembre 2022 » soit 31,88 millions d'euros net vendeur, ce qui a engendré une plus-value supérieure à 4 millions d'euros qui sera distribuée au 4ème trimestre aux associés de la SCPI .

Un TOF supérieur à 98%

À fin septembre 2023, la SCPI Pierval Santé extériorise un taux d’occupation financier (TOF) de 98,48% , après 98,66% au 2ème trimestre et 98,50% au 1er trimestre. Ce niveau d’occupation locative est exceptionnel pour un véhicule de presque 10 ans d’historique et de plus de 3 milliards d'euros de capitalisation investi sur 247 immeubles déployant près de 900.000 m².

Ces éléments financiers hors normes « démontrent bien, grâce au positionnement et à la solidité des fondamentaux de Pierval Santé, la résilience de cette SCPI investie sur un marché acyclique moins sensible aux sursauts économiques », résume Euryale dans son dernier bulletin trimestriel d’information. La société de gestion ajoute un mot qui résume tout l’intérêt du contexte immobilier actuel pour la SCPI Pierval Santé : « Forts de votre confiance, soyez convaincus de notre détermination à saisir toutes les opportunités qu’initie tout changement de cycle ».