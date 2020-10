Près d'un Français sur deux préfère emprunter que de puiser dans son épargne

Alors que le gouvernement encourage les Français à dépenser leur épargne, ils regardent avec intérêt le crédit à la consommation, d'après une étude du CSA Research pour Cofidis.

Consommer, oui, mais pas touche à l'épargne. C'est ce qui ressort d'une étude du CSA Research réalisée pour Cofidis (*). D'après cette enquête, en août près d'un Français sur deux (48%) envisageait de souscrire un crédit à la consommation pour ne pas avoir à toucher à son épargne. Ce phénomène s'est renforcé avec le confinement, car c'est une hausse de 14 points par rapport à février 2020.

Les Français se sont montrés particulièrement prudents avec leur épargne pendant le confinement. Entre mars et fin juillet, les ménages ont déposé 85,6 milliards d'euros selon la Banque de France, dont 25,1 milliards d'euros seulement en avril. Ce phénomène ne s'est pas arrêté après le déconfinement, dès lors que 15,8 milliards d'euros ont été cumulés sur le mois de juillet. En août 2020, les dépôts nets sur les livrets A ont atteint 24,5 milliards d'euros, un montant exceptionnel.

Les Français souscrivent principalement à des crédits à la consommation pour financer des projets, et notamment de projets immédiats. En février, c'était le cas pour 46% des sondés. Mais désormais, certains d'entre eux voient dans ce type de crédit une solution aux difficultés financières exacerbées par la crise. En août, 1 sondé sur 5 (19%) envisageait le crédit à la consommation pour faire face à une baisse du pouvoir d'achat.

Les résultats qui ressortent de l'enquête peuvent donc être interprétés de différentes manières. «Souscrire à un crédit à la consommation peut découler d'une stratégie financière», analyse Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis. «Les ménages aisés profitent des taux très bas du moment.» Cela leur permet de financer des projets dont le financement est immédiat, tout en conservant leur épargne.

«Difficile de se projeter»

Par ailleurs, ce regain d'intérêt pour le crédit à la consommation, et plus particulièrement le crédit court, est «une tendance propre à chaque crise économique», explique Mathieu Escarpit. «C'est difficile de se projeter, donc les Français vont garder leur épargne et plutôt se tourner vers des crédits ni trop longs, ni trop élevés», poursuit-il.

Pour preuve, en août 1 Français sur 4 (25%) envisageait de recourir à un paiement en 3 ou 4 fois, contre 19% en 2019; outil qui a rencontré du succès pendant le confinement. «En mars-avril 2020, le recours au paiement en 3 ou 4 fois a augmenté de 25% chez Cofidis par rapport à l'année dernière», affirme le directeur marketing de Cofidis. Pas à proprement parler un crédit à la consommation, le paiement en plusieurs fois permet aux ménages d'assumer une lourde dépense sans trésorerie ou épargne.

Une bonne alternative en temps de crise donc, mais aussi en temps de confinement, grâce au développement de l'offre digitale. «Le nombre de sites e-commerce ayant adopté cette offre de paiement développée par Cofidis a de son côté augmenté de 30% sur la même période par rapport à l'année dernière. Cette solution de paiement s'est révélée être une bonne alternative à la fermeture des magasins pour continuer à consommer, sans prendre de risque.»

Protéger l'épargne avant tout

Si les Français ne sont pas habituellement friands du crédit à la consommation, contrairement aux Américains par exemple, «ils sont extrêmement attachés à leur épargne», assure Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. «Le principe de l'épargne, c'est qu'elle permet de faire face à un coup dur, c'est une garantie de sécurité» explique-t-il. Or, «la consommation ne rentre pas dans la sphère de la précaution, et donc pour la soutenir, toucher à l'épargne n'est pas envisagé.»

Une tendance qui d'une part ne correspond pas au souhait formulé par le gouvernement de voir l'épargne des Français réinjectée dans l'économie, et qui d'autre part «est irrationnelle» selon Philippe Crevel. D'après l'économiste, privilégier le crédit à la consommation à l'épargne n'est pas rentable à long terme, et peut même être coûteux, paradoxe lorsqu'on sait que les Français souhaitent conserver l'épargne pour combler les éventuels trous dans le portefeuille.

«La plupart du temps, les individus placent leur épargne de manière peu ou pas rémunérée. Or en souscrivant à un crédit à la consommation, ils vont faire face à des taux forcément plus élevés que ceux appliqués à l'épargne, et donc à terme perdre de l'argent», précise-t-il. Malgré cela, l'épargne dort toujours sur les comptes des Français, bien décidés à la conserver, au profit du crédit à la consommation.

(*) Enquête réalisée auprès d'une première vague de 1009 individus représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus, interrogés du 20 au 26 février 2020 par questionnaire en ligne; et auprès d'une seconde vague de 202 individus âgés de 18 ans et plus, ayant l'intention de souscrire un crédit à la consommation dans les 12 prochains mois, interrogés du 24 au 28 août 2020 également par questionnaire en ligne.