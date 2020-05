Première acquisition en Pologne pour Amundi Immobilier

Plus importante société de gestion de fonds immobiliers grand public en France, Amundi Immobilier possède déjà une solide implantation sur de nombreux marchés européens : Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Autriche, Belgique, Italie... essentiellement des pays de la zone euro. La Pologne vient compléter cette diversification géographique avec une première acquisition dans le centre de Varsovie sur un actif de bureaux et de commerces « prime ».

Le zloty, devise nationale polonaise, bénéficie d'un cours assez stable contre l'euro, ce qui rend le risque de change relativement marginal sur cette acquisition, alors que les taux de rendement sur l'immobilier tertiaire polonais sont nettement plus attractifs que dans les grandes capitales d'Europe de l'Ouest.

Dans le détail, il s'agit d'un immeuble mixte à usages de bureaux (pour 10 783 m2) et de commerces (pour 652 m2). Il y a également un petit espace d'archives de 94 m2, ainsi que des terrasses et 147 places de stationnement en sous-sol. 10 locataires occupent le bâtiment. Le vendeur de cet actif dénommé « Nowogrodzka Square » est le promoteur immobilier Yareal. Certifié Breeam Excellent, l'immeuble a remporté les prix « Meilleur immeuble de bureaux » et « Grand Prix spécial du jury d'architecture 2019 » de la ville de Varsovie.

« Avec l'acquisition à Varsovie de cet actif récent, sécurisé et bien localisé, nous réalisons notre entrée sur le marché de l'immobilier d'entreprise polonais, résume Jean-Marc Coly, directeur général d'Amundi Immobilier. Cet immeuble récompensé et labellisé vient compléter notre portefeuille d'actifs core et core+ tout en illustrant notre diversification à l'international ».