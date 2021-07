Première acquisition à Barcelone pour la SCPI Iroko Zen

La jeune SCPI Iroko Zen, créée en septembre 2020 et labellisée ISR, avait jusqu'à présent investi uniquement sur le territoire national, avec à la fin du 1er trimestre 2021 3 actifs en portefeuille répartis entre l'Île-de-France et la région Grand Est. En termes de typologies d'actifs, la diversification était déjà de mise puisque la société de gestion Iroko avait jeté son dévolu sur un bureau, une micro-crèche et un entrepôt. Au cours du mois de mai, un quatrième actif avait rejoint le portefeuille d'Iroko Zen : un entrepôt situé à 90 kilomètres à l'est de Paris. La 5ème acquisition de la SCPI annoncée au début du mois de juillet ouvre l'aventure européenne, avec un premier actif de commerce situé au cœur de Barcelone.

Iroko a mis la main sur un bel actif commercial de centre ville, dont l'activité a démontré toute sa résilience depuis le début de la pandémie : il s'agit d'un supermarché Dia dédié essentiellement à l'alimentation sur un créneau économique. Ce type de commerce essentiel de moyenne surface (1230 m2) n'a souffert d'aucune fermeture administrative en Espagne depuis le mois de mars 2020. Ce magasin qui existe depuis 2002 bénéficie d'un bail de long terme (jusqu'en 2038) et la marque Dia est particulièrement populaire dans la capitale catalane. L'actif a été profondément rénové par l'enseigne en 2018 pour le hisser à ses plus hauts standards : accès PMR, ouverture en soirée jusqu'à 21h30, points de livraison Amazon.

Situé au 244 Carrer de Rocafort dans le quartier de l'Esquerra de l'Eixample (classé en 2020 « meilleur quartier du monde » par le magazine anglais Time Out), à proximité immédiate de l'Avinguda Diagonal, un secteur actuellement en phase de transformation urbaine avec en particulier d'importants programmes de rénovations de logements, ce supermarché bénéficie d'un flux de passage très dense. L'accès par les transports en commun est aisé (gare Barcelona Sants, ligne de métro 5 station Entença). Le taux de rendement locatif acte en main de ce nouvel actif qui rejoint le portefeuille immobilier de la SCPI Iroko Zen est de 6%.

Phong Hua, Directeur des Investissements de la SCPI Iroko ZEN, explique à propos de cette acquisition : « Cette première acquisition dans l'une des principales villes européennes à envergure internationale, prouve notre capacité à investir hors de France dans le cadre de notre politique de diversification géographique et en classe d'actifs. Un actif est en cours d'étude à Madrid et nous lançons les premiers contacts pour investir en Allemagne ».

Charles Duclert, co-fondateur d'Iroko, ajoute : « Nous sommes ravis d'accueillir ce premier actif qui présente une activité résiliente et utile, en pleine phase avec notre volonté d'acquérir des biens en cohérence avec notre politique d'investissement tournée vers les usages de demain. Si le label ISR n'est que franco-français, Iroko ZEN s'emploiera d'être en accord avec la taxonomie verte européenne ».