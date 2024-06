Pouvoir d’achat immobilier: les Français gagnent des m² pour la première fois depuis 4 ans

Le pouvoir d’achat des ménages a aussi augmenté en immobilier, grâce à la baisse des taux et des prix, confirmant le regain du marché.

Principale préoccupation des Français, le pouvoir d’achat a augmenté. En général, n’en déplaise à Manuel Bompard (Nouveau Front populaire) qui a affirmé, à tort, qu’il a baissé , mais aussi en immobilier. Une bonne nouvelle en cette période d’ élections législatives qui vient confirmer l’amélioration du marché. En six mois, les Français ont gagné 3 m². C’est maigre mais c’est une première depuis quatre ans. Ces 5 dernières années, les ménages ont perdu 24 m² en moyenne. L’équivalent d’un salon. Sur les 20 villes passées au crible par le courtier Meilleurtaux, 19 sont gagnantes. Seule Nîmes affiche une stabilité. « On doit cette amélioration à la baisse des taux de crédit -qui avoisine les 3,7% sur 20 ans - mais aussi à quelques reculs sur les prix », décrypte Maël Bernier, de Meilleurtaux.

Parmi les grands gagnants, on retrouve des villes comme Saint-Étienne ou Le Havre où les prix (1396 euros/m² et 2298 euros le m²) sont plus abordables que la moyenne. Pour environ 170.000 euros empruntés, il est possible d’acquérir un 123 m² à Saint-Étienne et un 74 m² au Havre. Figurent aussi des villes plus inattendues comme Strasbourg, Toulouse ou encore Lille. « La chute du marché de l’immobilier a conduit à des baisses du prix au m² dans ces grandes villes (entre -1% et -5%)», explique Maël Bernier. Là encore, le gain de pouvoir d’achat reste léger (+ 4 m²) mais a de quoi redonner de l’espoir aux futurs acheteurs. Car, à l’exception de Paris et de Lyon, les villes plus chères de France, les 18 autres plus grandes communes ont vu la surface que l’on peut acquérir, afficher un recul à deux chiffres en 5 ans.

Espoirs

Mais cet espoir ne sera-t-il pas de courte durée? Alors que le marché était en train de repartir de l’avant, la dissolution annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin , a plombé de nouveau le marché immobilier qui est grippé, dans l’attente du résultat des élections législatives (30 juin-7 juillet). D’aucuns parmi les courtiers avaient annoncé une confirmation de la baisse des taux de crédit au deuxième semestre, tablant sur un taux avoisinant les 3% . C’était sans compter la crise politique qui frappe la France et qui fait redouter une remontée des taux . Certains commencent à réviser à la baisse leurs prévisions. Rendez-vous dans quatre jours pour un premier aperçu.