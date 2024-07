Pouvoir d’achat immobilier : le top 10 des villes françaises où vous pouvez voir grand avec 3 000 euros par mois

Au Havre, les acheteurs peuvent espérer un bien de 97 m² avec 3 000 € nets mensuels et un prêt sur 25 ans. (illustration) (Pixabay / ddzphoto)

Les fluctuations récentes des taux d’emprunt et des prix immobiliers ont eu un impact considérable sur le pouvoir d’achat des Français. En mars 2022, un salarié avec un revenu net de 3 000 € par mois pouvait obtenir un prêt d’environ 259 500 € sur une durée de 25 ans, rappelle Se Loger . En décembre 2023, ce montant a chuté à 187 370 €, ce qui représente une diminution d'environ 28 %. Cependant, depuis fin 2023, les taux des crédits immobiliers ont entamé une tendance à la baisse. Ils s'élevaient à 3,73 % en moyenne en mai, toutes durées confondues, après avoir culminé à plus de 4 %. De quoi inciter certains Français à envisager une acquisition. Une récente étude réalisée par Se Loger, le courtier Pretto et le spécialiste de l'estimation Meilleurs Agents tente ainsi de déterminer les villes françaises où le pouvoir d'achat est le plus élevé.

Saint-Étienne loin devant Le Havre et Nîmes

En se basant sur les taux moyens actuels observés dans chaque agglomération et les prix en juin, Saint-Étienne se distingue. Dans la préfecture de la Loire, un revenu net de 3 000 € permet aujourd'hui de financer un appartement de 158 m² avec un prêt sur 25 ans, soit une augmentation de 11 m² par rapport à mars 2024. En comparaison, avec le même revenu à Paris, vous ne pourriez acquérir que 22 m².

Le Havre arrive en 2e position. Avec un prix au mètre carré à 2 095 € en juin, il est possible d'acheter un bien de 97 m² avec 3 000 € nets mensuels et un prêt sur 25 ans. Entre mars et juin 2024, le pouvoir d’achat au Havre a d'ailleurs augmenté de 10 m². Sur la troisième marche du podium se trouve Nîmes, où les acheteurs peuvent espérer 91 m². Dijon se classe juste derrière (82 m²). Suivent Reims (79 m²), Grenoble (72 m²), Angers (66 m²), Toulon (65 m²), Toulouse (61 m²) et Nantes (60 m²).

L'importance de définir sa capacité d'emprunt

Votre pouvoir d’achat immobilier ne dépend pas uniquement de la ville ciblée mais aussi de votre capacité d’emprunt, c’est-à-dire le montant du prêt que vous pouvez obtenir. Cette capacité varie en fonction de vos revenus, charges (comme les mensualités de prêts en cours ou les pensions alimentaires), et d’autres critères, tels que le type d’achat (résidence principale ou investissement locatif), votre profil (composition du ménage, revenus, âge), ainsi que le taux et la durée du prêt.

Dans le cadre d’un investissement locatif, seuls 70 % des revenus locatifs prévus sont pris en compte par les établissements bancaires, afin d'anticiper les vacances locatives, les risques d’impayés et les travaux éventuels.