Pouvoir d’achat immobilier : en 4 ans, les Français ont perdu l’équivalent d’une pièce

En 4 ans, la hausse des taux d'intérêt et les variations des prix des biens ont affecté le pouvoir d'achat immobilier des Français. Si les acquéreurs ont perdu en moyenne l'équivalent d'une pièce, toutes les grandes villes ne sont pas logées à la même enseigne.

En 4 ans, la hausse des taux d'intérêt (passés de 1,25 % en avril 2020 à 3,95 % en 2024) et les variations des prix des biens ont affecté le pouvoir d'achat immobilier des Français. Le site SeLoger a analysé l'évolution de ce pouvoir d'achat sur les 4 dernières années dans les 51 plus grandes villes françaises. En termes de méthodologie, le pouvoir d'achat immobilier désigne le nombre de mètres carrés que peut acquérir un ménage de deux personnes disposant d'un revenu médian par le biais du crédit immobilier (hors apport personnel).

En quatre ans, les Français ont perdu en moyenne l'équivalent d'une pièce

En quatre ans, les Français qui habitent dans un appartement ont perdu en moyenne 10 m2, soit l'équivalent d'une pièce. Mais dans certaines grandes villes, la perte de pouvoir d'achat immobilier est encore plus importante : par exemple, un ménage « modèle » de deux personnes avec un revenu médian a perdu 33 m2 à Quimper, 35 m2 au Mans et 34 m2 à Béziers et Saint-Etienne. Rien d'étonnant quand on sait que ces villes ont connu une forte hausse des prix sur les appartements (+ 32 % à Quimper et au Mans, + 48 % à Béziers et +23 % à Saint-Etienne), exacerbée par la hausse des taux d'intérêt.

Dans d'autres grandes villes comme Lyon et Bordeaux, la baisse du pouvoir d'achat immobilier est plus légère : les acquéreurs n'ont perdu que 2 m2 en quatre ans. Dans ces deux villes, les prix des appartements ont modérément baissé (respectivement -165 euros/m2 et -120 euros/m2). Selon les experts de SeLoger, si les taux continuent à baisser (3,50 % en juillet 2024) et que les prix restent stables, notre ménage modèle pourrait gagner 2 m2 de pouvoir d'achat supplémentaire et acquérir 46 m2.

Dans certaines grandes villes, les acheteurs ont gagné du pouvoir d'achat immobilier

Avec la crise sanitaire, les prix de l'immobilier à Paris ont chuté de 12 % en quatre ans, soit de - 1 293 euros / m2 en moyenne, permettant aux acquéreurs parisiens d'améliorer leur pouvoir d'achat de 2 m2. Ainsi, le pouvoir d'achat de notre couple modèle est passé de 26 m2 à 28 m2. Selon les experts SeLoger, si les taux continuent à baisser (3,50 % en juillet 2024) et que les prix restent stables, notre couple pourrait encore gagner 1 m2 de pouvoir d'achat.

Une embellie cet été pour le pouvoir d'achat immobilier ?

« Ces deux dernières années, les habitants des plus grandes villes de France ont dû faire face à des prix de l'immobilier et des taux d'intérêt élevés, ne permettant pas de disposer d'un pouvoir d'achat immobilier moyen conséquent. Le nouveau souffle apporté par la baisse des taux, bien que progressive et lente, couplée à une baisse générale des prix enclenchée depuis septembre 2022, va offrir aux projets d'achats des Français un nouvel espoir », explique Imane Selmane, Économiste chez SeLoger.

En effet, si en juillet 2024 les taux atterrissent autour de 3,50 % et si les prix et les revenus restent stables, alors un ménage moyen pourrait gagner en moyenne 1 m2 à 4 m2 de pouvoir d'achat supplémentaire