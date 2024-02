Pourrez-vous bénéficier d’un des 30.000 logements promis par Gabriel Attal ?

Le Premier ministre, Gabriel Attal a annoncé la création de 30.000 logements à horizon 2027. Découvrez les 22 territoires concernés et le détail des programmes. (Crédit photo : Shutterstock)

Le Premier ministre, Gabriel Attal a annoncé un programme exceptionnel d'accélération de 22 opérations d'aménagement. Sur les 63 candidatures, 22 « territoires engagés pour le Logement » ont été sélectionnés et bénéficieront d'argent public et de procédures simplifiées pour favoriser la construction de logements.

« L'objectif, c'est de garantir des résultats concrets, tangibles dans les trois ans qui viennent », a indiqué Gabriel Attal, qui a fait du « choc de l'offre » un élément majeur de sa déclaration de politique générale du 30 janvier.

Les programmes sélectionnés, prioritairement localisés sur des secteurs présentant une forte tension immobilière, des quartiers de gare ou des territoires accueillant un projet économique ou industriel d'envergure, devraient permettre de produire environ 1.500 logements chacun à horizon 2027, soit 30.000 logements en tout, dont au moins 25 % de logement social.

Découvre les 22 projets sélectionnés et le détail des programmes.

Auvergne-Rhône-Alpes

Ferney-Voltaire

La zone de Ferney-Voltaire est stratégiquement située à proximité de l'aéroport international de Genève, du quartier des organisations internationales, et de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. L'objectif de ce projet est de développer un quartier à faible empreinte carbone, mixant des logements et des surfaces économiques. Il vise des performances environnementales élevées, notamment à travers la restauration des cours d'eau et le renforcement des couloirs biologiques.

Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds

L'opération consiste à produire des logements neufs ou réhabilités, à requalifier des espaces publics et à restructurer l'offre tertiaire et commerciale. Elle vise à améliorer l'attractivité résidentielle et l'activité économique de Saint-Étienne.

Bretagne

Saint-Malo

Le projet regroupe sept secteurs d'aménagement et porte uniquement sur des opérations de recyclage foncier et de réaménagement de fonciers anciennement industriels en logements mixtes. L'objectif est de construire une offre pérenne pour les habitants.

Grand Est

Strasbourg

Le projet concerne la zone d'aménagement des Deux Rives et vise à contribuer à la reconversion ou à la valorisation de sites portuaires et industriels. Il place la mobilité au cœur de la conception urbaine en prenant le tramway comme axe de développement. Il permettra de créer des quartiers mixtes accueillant de nouveaux logements en lien avec les opérations portées par l'Anru (agence nationale pour la rénovation urbaine, qui cible des projets de rénovation des quartiers les plus vulnérables) mais aussi des équipements publics et des activités économiques, sociales et culturelles.

Villerupt, Rédange et Audun-le-Tiche

Sur un territoire fortement marqué par la délocalisation de l'industrie sidérurgique et l'essor du secteur sud-luxembourgeois autour de la ville d'Esch-sur-Alzette, le projet a pour objectif de contribuer au développement d'une agglomération transfrontalière avec le Luxembourg.

Guyane

Macouria

La Guyane fait actuellement face à une forte pression démographique qui nécessite un la production de logements. Le projet vise à développer un programme mixte entre logements, surfaces économiques et équipements publics. Il se situe à Macouria, à mi-chemin entre Kourou et Cayenne.

Hauts-de-France

Dunkerque

Le programme a pour objectif d'anticiper les besoins consécutifs à la création de 20.000 emplois dans les années à venir et aux transformations que va connaître la plateforme industrialo-portuaire de Dunkerque sur la réindustrialisation décarbonée. Il consiste notamment au recyclage de foncier artificialisé.

Île-de-France

Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand

Cette opération regroupe quatre projets autour de la gare de Noisy-Champs du Grand Paris express, sur les communes de Champs-sur-Marne (77) et de Noisy-le-Grand (93) et consiste en la création de nombreux logements dans une zone marquée par une forte tension immobilière. La ZAC des Hauts-de-Nesles vise le label Bâtiment bas-carbone à l'échelle du quartier.

Gif-sur-Yvette, Orsay, Palaiseau, Saclay et Versailles

Le secteur de Paris-Saclay constitue un véritable cluster scientifique et technologique de rang mondial, marqué par l'arrivée d'établissements de recherche et d'enseignement supérieur, l'implantation d'entreprises technologiques de pointe. L'objectif de ce projet est d'accompagner ce développement en améliorant les transports (les quartiers seront reliés par la ligne 18 du Grand Paris express), en créant des logements étudiants et familiaux et des équipements publics, le tout dans un environnement naturel privilégié et protégé.

Vitry-sur-Seine

Le projet des Ardoines consiste à créer un quartier mixte composé de logements neufs à prix maîtrisés et des surfaces d'activités économiques, en reconvertissant des friches polluées. L'accessibilité sera renforcée par l'arrivée de la ligne 15 du Grand Paris express et du Tzen 5.

Fontenay-sous-Bois

Le projet concerne le premier pôle tertiaire de l'est parisien (30.000 emplois) et doit permettre une connexion renforcée aux transports en commun (M15 et T1) et à l'A86. L'enjeu est aussi de palier la vacance des immeubles de bureaux et de permettre la mutation des espaces publics.

Villejuif

L'opération vise à accompagner le développement d'un campus de cancérologie (Campus grand parc) à vocation internationale. Il est situé dans un quartier de gare du Grand Paris express (lignes 14 et 15). L'objectif est de renforcer la mixité fonctionnelle (habitat, services, desserte en transports en commun, équipements publics).

La Réunion

La Possession, Le Port et Saint-Paul

Sur un territoire qui connait une forte demande de logements, cette opération concerne quatorze projets répartis sur trois communes. La zone d'aménagement Cambrai-Oméga est l'un des Démonstrateurs de la ville durable du programme France 2030 en faveur de l'innovation urbaine.

Mayotte

Dembeni

Le projet d'aménagement de Tsararano-Dembéni vise à renforcer l'attractivité du pôle urbain de Dembéni et le désengorgement de Mamoudzou. Il consiste à développer un nouveau quartier à proximité de l'université de Mayotte via la construction de logements, la réalisation d'équipements publics, le développement de l'offre commerciale et la préservation de l'activité agricole. L'opération est labellisée EcoQuartier, avec un impact sur les matériaux utilisés, la performance énergétique.

Normandie

Communautés de communes de Dieppe Maritime, de la Falaise de Talou et du Territoire de Caux

La construction sur l'EPR2 de Penly pourrait générer 10.000 emplois sur la prochaine décennie. Le projet consiste en la production de logements sur les quatre inter-communalités concernées.

Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux

Le premier projet consiste à favoriser le renouvellement urbain des quartiers à proximité de la gare Saint Jean, à contribuer à l'attractivité européenne de la métropole et se caractérise par la construction de logements.

Le second projet concerne le quartier de la Jallère et vise la reconversion d'une zone de bureaux en logements neufs et la réhabilitation de locaux vacants pour y accueillir l'enseignement supérieur, des structures de l'économie sociale et solidaire, des résidences étudiantes et une pension de famille.

Communauté d'agglomération du Pays basque

Le projet est situé dans l'une des agglomérations les plus tendues du pays et fortement touristique. Il concerne onze communes et permettra de résorber les besoins les plus forts. Il sera majoritairement réalisé en renouvellement urbain.

Occitanie

Toulouse

Les opérations touchent les quartiers de Grand-Matabiau et de la Cartoucherie. L'objectif est de produire des logements, une résidence étudiante, une pension de famille, un foyer de jeunes travailleurs et une résidence sociale, en recyclage foncier.

Pays de la Loire

Nantes

Ce projet concerne les zones d'aménagement de l'île de Nantes et de Pirmil-Les Isles (rive sud de la Loire). Il prévoit la production de logement dans des quartiers mixtes et s'inscrit dans une stratégie bas-carbone (lauréat Démonstrateur de la ville durable).

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nice

Ce programme, porté par l'établissement public d'aménagement de Nice ÉcoVallée, concilie le développement économique (technopole urbaine et aménagement du pôle d'échange multimodal près de l'aéroport), la production de logements diversifiés, abordables et de qualité, ainsi que la préservation des coteaux du Var.

Marseille

Le projet vise à accompagner la mutation d'un secteur à la jonction entre le centre-ville de Marseille et les quartiers nord en un quartier mixte associant des usages résidentiels et économiques. Ce projet porte une forte ambition de renaturation avec la création du futur parc des Aygalades, améliorant la résilience du territoire face aux inondations et le cadre de vie des habitants.