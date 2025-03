Pourquoi une pénurie de logements à louer menace les stations de ski françaises ?

Dans les stations de ski françaises, les deux tiers des logements sont notés E, F ou G au DPE. (illustration) (Pixabay / Nadine Doerlé)

Se dirige-t-on vers une pénurie de logements à louer dans les stations de ski françaises ? La question se pose puisque 28 % des logements dans les communes concernées sont des passoires thermiques notées F et G au diagnostic de performance énergétique (DPE), selon les chiffres de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) relayés par Capital . Dans les Alpes, le taux grimpe même à 33 %. Pourtant, sur l’ensemble de la France, le taux n'est « que » de 13 %.

Sans travaux, deux tiers des logements exclus du marché locatif

« Majoritairement construites avant la première réglementation thermique de 1974, les stations de ski françaises se distinguent par un parc immobilier ancien et peu performant sur le plan énergétique. À quoi s’ajoute l’impact négatif de l’altitude sur les DPE » , note la Fnaim. Avec la loi Climat et résilience de 2021, il n’est plus possible de louer un logement noté G depuis le 1er janvier 2025. Les logements F seront écartés du marché en 2028 et ceux classés E en 2034.

Dans le détail, il y a 12,6 % de logement G, 15,5 % de logement F et 36,7 % de logement E dans les communes abritant une station. Cela signifie que, d’ici 2034, si les propriétaires ne réalisent pas de travaux de rénovation énergétique, près des deux-tiers des logements (64,8 %) seront écartés du marché locatif longue durée. Ce qui pose « un défi majeur pour ces territoires » , juge la Fnaim.

Les meublés touristiques également concernés

Pour les vacanciers, trouver une location pourrait devenir aussi plus compliqué. Les nouveaux logements proposés en meublés de tourisme doivent en effet être notés au moins E à partir de cette année et D à partir de 2034. Les propriétaires de logements qui sont déjà proposés à la location ont de leur côté 10 ans pour réaliser des travaux de rénovation énergétique et faire baisser la note du DPE. Là encore, d’ici 2034, tous les meublés touristiques devront offrir une note allant de A à D.

La situation s'annonce donc délicate, d'autant que la majorité des propriétaires ne pourront pas toucher les aides MaPrimeRénov’, ce dispositif ne concernant que les résidences principales et non les résidences secondaires.