Pourquoi ne pas investir dans la sécurité domotique ? / iStock.com - witsarut sakorn

France : des cambriolages en hausse

En 2023, en France, 217 000 cambriolages ont été enregistrés, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. En 2024, la hausse était moins importante : +1 % par rapport à 2023, comme indiqué dans le bilan annuel « Insécurité et délinquance » du Ministère de l’Intérieur. C’est à Paris et dans d’autres grandes villes que l’on recense le plus de cambriolages. En parallèle, certaines régions jusqu’ici plutôt épargnées voient le nombre de cambriolages augmenter considérablement. En Bretagne, entre 2016 et 2022, on a ainsi enregistré une hausse de 18 % contre 10 % dans les Pays de la Loire. Comment protéger son bien, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire ? Investir dans la domotique est une piste à envisager.

Sécurité : pourquoi investir dans la domotique ?

Avec la domotique, vous pouvez protéger votre logement grâce à un système anti-intrusion. L’installation peut inclure : des lecteurs de badges ; des détecteurs de présence ; des capteurs de mouvements ; des détecteurs d’ouverture/de vibrations (pour les fenêtres notamment) ; des caméras de surveillance. Vous pouvez contrôler votre système à distance et en temps réel grâce à une application téléchargée sur votre téléphone. Il vous est par exemple possible de demander des photographies. Ainsi, vous pouvez vérifier que tout se passe bien (et que votre chat dort paisiblement). Avec la domotique, vous avez également la possibilité de contrôler les volets ou encore les lumières. De cette façon, lorsque vous vous absentez, vous pouvez simuler votre présence, notamment en ouvrant les volets le matin et en les fermant le soir. Enfin, vous pouvez opter pour une serrure connectée pour votre porte d’entrée. Tournez-vous plutôt vers des marques connues.

Domotique : protection contre les incendies et autres

La domotique peut aussi assurer votre sécurité en matière d’incendies ou encore de dégâts des eaux. En cas de fuite d’eau ou de détection de fumées dans votre bien, vous êtes immédiatement prévenu et pouvez réagir rapidement.

Domotique et intelligence artificielle

Avez-vous lu Alfie de Christopher Bouix ? Il s’agit du journal intime d’une IA domotique dans lequel on découvre son quotidien au sein d’une famille (un couple et ses deux enfants). S’il s’agit de fiction, dans la réalité, l’emploi de l’intelligence artificielle en domotique est aussi de plus en plus courant. Avec l’IA, la domotique est enrichie. Votre maison n’est plus « simplement » connectée, elle devient intelligente. Les assistants virtuels ont par exemple été améliorés et proposent de nouvelles fonctionnalités dont la reconnaissance des voix. Ils s’adaptent donc à leur interlocuteur. Avec l’IA, on peut aussi mieux surveiller sa consommation énergétique et réduire son empreinte carbone. Il ne faut toutefois pas omettre l’impact massif de l’intelligence artificielle sur l’environnement (consommation électrique, utilisation de grandes quantités d’eau pour refroidir les serveurs…). Sécuriser son bien, gagner en confort, optimiser sa consommation énergétique… La domotique est plus qu’un gadget, elle offre divers avantages.