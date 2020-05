Pourquoi les SCPI en nue-propriété résistent mieux pendant la crise du coronavirus ?

L'achat de parts de SCPI en nue-propriété présente des avantages certains pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier sans avoir besoin de percevoir de revenus immédiats. (Crédit photo: Fotolia)

À la différence des SCPI en pleine propriété, les SCPI en nue-propriété ne sont pas directement impactées par la crise du coronavirus. Explications.

Les SCPI d'entreprise sont investies en immobilier professionnel, c'est-à-dire des bureaux, des commerces, de l'immobilier logistique, de tourisme. Le ralentissement économique provoqué par le coronavirus provoque une perte de chiffre d'affaires des entreprises locataires de ces locaux immobiliers et met à mal leur trésorerie. Les plus fragiles se trouvent dans l'impossibilité d'honorer le paiement de leur loyer. Ce manque à gagner pourrait amener les sociétés de gestion de SCPI à distribuer des dividendes moins importants à leurs associés.

Dans ce contexte, l'achat de parts de SCPI en nue-propriété présente des avantages certains pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier sans avoir besoin de percevoir de revenus immédiats.

Qu'est-ce que la nue-propriété ?

La propriété d'un bien immobilier (appelée pleine propriété) peut être divisée en 2 parties : la nue-propriété et l'usufruit. Être nu-propriétaire revient à être propriétaire du bien mais sans en avoir jouissance. Être usufruitier permet d'avoir l'usage du bien : il est possible de l'habiter ou de le louer et d'en percevoir les loyers. La nue-propriété et l'usufruit peuvent être acquis séparément. Cela s'appelle le démembrement de propriété.

Pourquoi les SCPI en nue-propriété résistent mieux ?

L'investissement en nue-propriété repose sur le démembrement de la propriété du bien immobilier pour une durée limitée (en général 10 ans), définie contractuellement.

L'investisseur particulier achète la nue-propriété du bien immobilier (ou achète des parts de SCPI en nue-propriété) pour 10 ans. L'usufruit est acheté simultanément par un bailleur social ou un institutionnel pour 10 ans également. Ce dernier assure la gestion locative (il perçoit donc les loyers), prend en charge l'entretien du bien, les travaux et les taxes. Au terme des 10 ans, l'investisseur particulier récupère automatiquement la pleine propriété du bien, sans frais, ni formalité. Il peut alors en disposer librement et décider de le revendre ou bien de le louer pour percevoir des revenus locatifs.

Pendant toute la durée du démembrement, le nu-propriétaire ne perçoit aucun loyer. En contrepartie, le prix d'achat d'un bien en nue-propriété (ou d'une part de SCPI en nue-propriété) est décoté par rapport à celui d'un bien en pleine propriété. Par exemple, pour un démembrement sur 10 ans, le prix est décoté de 30%. Par ailleurs, pendant toute la durée du démembrement, le bien immobilier (ou la SCPI) détenu en nue-propriété est exonéré d'IFI.

À la différence des SCPI en pleine propriété, les SCPI en nue-propriété ne subissent donc pas les risques de perte de revenu et ne sont pas directement impactées par la crise du coronavirus.

Ce type d'investissement immobilier s'adresse à ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier mais qui n'ont pas besoin de percevoir immédiatement les loyers. C'est notamment un placement adapté à la préparation de la retraite.