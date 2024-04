Pourquoi les piscines de moins de 10 m² ont la cote chez les Français

Dans un marché plus morose, les Français sont attirés par des petites piscines. La crise n’est pas la seule raison de ce récent intérêt.

Entre l’inflation, les taux de crédit élevés et la crise du logement neuf , le marché de la piscine souffre. L’envie d’en posséder une est là mais elle se heurte souvent à la réalité financière. Le nombre de piscines construites a reculé de 16% en 2023 par rapport à 2022, selon la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP). « Le contexte est plus morose, la concurrence des voyages plus forte », reconnaît Stéphane Figueroa, son président qui rappelle toutefois que la piscine est un « investissement durable dans le patrimoine des ménages ». Mais il a aussi un coût: 25.000 euros en moyenne - « le prix d’une voiture citadine » souligne-t-il - pour une surface moyenne de 26 m² (avec une profondeur d’1,5 mètre). Un prix inaccessible pour certains.

C’est pourquoi les petites piscines - qu’on pourrait presque appeler des «bassins» - ont de plus en plus la cote chez les Français. « Les ventes de piscines de moins de 10 m² ne cessent d’augmenter depuis le Covid », souligne Stéphane Figueroa. La raison? « Les terrains sont de plus en plus petits et les Français apprécient les piscines «citadines» pour se rafraîchir ou faire de l’aquagym. C’est pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes dans les grandes villes comme Lyon ou Marseille », explique le président de la FPP.

Mais ces «couloirs de nage» attirent aussi les Français parce qu’avec eux, ils évitent les lourdeurs administratives et bénéficient d’un avantage fiscal. « Les refus des maires de délivrer une déclaration de travaux sont de plus en plus fréquents, notamment en raison de la sécheresse» , déplore Stéphane Figueroa qui souligne que l’eau des piscines pèse 0,06% de la consommation nationale. Or, une piscine de moins de 10 m² nécessite ni un permis de construire, ni une déclaration de travaux et n’est pas imposable à la taxe d’aménagement . À condition qu’elle ne soit pas à proximité d’un monument historique, d’un site classé ou encore d’un secteur sauvegardé. Et si tel est le cas, vous devrez attendre l’accord des Architectes des Bâtiments de France et parfois celui de la mairie, avant de faire construire votre piscine. Des détails gênants qui peuvent faire capoter l’opération .

Des constructions «sauvages»

« Nous demandons aux maires de ne pas refuser les déclarations de travaux car en agissant de la sorte, ce sont eux qui incitent les particuliers à construire de manière «sauvage» leur piscine », poursuit le président de la FPP. Par «manière sauvage», il entend «sans permis de construire». Or, une piscine non déclarée à la mairie - de plus de 10 m² donc - peut coûter à son propriétaire une amende comprise « entre 1200 euros et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas d’une construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par m², soit dans les autres cas, un montant de 300.000 euros ( article L480-4 du code l’urbanisme )». En cas de récidive, le fautif risque, en plus de l’amende, six mois de prison. Sachez aussi qu’au bout de six ans, vous ne pouvez plus être poursuivi en justice mais un tribunal peut vous obliger à démolir la piscine - et le rebouchage des sols - à vos frais, jusqu’à 10 ans après sa construction.

Ces sanctions valent aussi en cas de non-déclaration au fisc pour une piscine de plus de 10 m². Car l’administration estime que « toute addition de construction - donc une piscine - entraîne une augmentation de la valeur locative qui sert de base à l’établissement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation (pour les résidences secondaires.» Une piscine fait augmenter la valeur de votre logement et donc de la taxe foncière, de 5% à 10% en moyenne, soit entre 50 et 100 euros environ, selon la surface du logement, de la piscine et du taux de la taxe foncière appliqué par la commune (qui varie d’une année sur l’autre). Depuis deux ans, les piscines sont dans le viseur de l’administration. En 2023, 140.000 équipements non déclarés ont été détectés grâce à l’intelligence artificielle.