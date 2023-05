Pourquoi les Français sont plus généreux avec le fisc qu’avec les associations ?

Selon le dernier baromètre de la solidarité Ipsos pour Apprentis d’Auteuil, les français sont de moins en moins généreux avec les associations. (© AFP)

Situation paradoxale, les Français sont de moins en moins généreux avec les associations alors même qu’ils ne profitent pas pleinement des avantages fiscaux offerts.

Alors que les Français profitent des derniers jours pour peaufiner leur déclaration de revenus, le dernier baromètre de la solidarité Ipsos pour Apprentis d’Auteuil, vient nous rappeler que l’inflation impacte fortement la générosité des Français.

En effet, si 50% des Français déclarent avoir fait un don en 2022, soit presque le niveau de 2019 (51%), ils prévoient de donner moins en 2023 du fait de l’inflation. Une baisse qui concerne surtout les ménages les plus modestes. Le montant moyen des dons est de 333 euros par donateur. C’est près de 22 % de mieux qu’en 2021 mais très en retrait par rapport à 2020 : 395 euros.

Plus inquiétant pour les associations bénéficiaires des dons, près de deux donateurs sur cinq comptent donner un montant encore moins élevé en 2023.

Tendance identique pour les plus hauts revenus qui sont moins nombreux à avoir soutenu une bonne cause, 78 % des ménages les plus riches déclarent avoir fait au moins un don en 2022 contre 80 % en 2021. Le montant moyen des dons a quant à lui progressé : 2.372 euros sur l’année 2022 (+8,3 % vs 2021). Problème, là encore, 80 % des hauts revenus déclarent qu’ils vont donner moins en 2023.

Plus généreux avec le fisc

Paradoxalement, les donateurs restent toujours très généreux avec le fisc. «Sur les 5 milliards d’euros versées aux associations ouvrant droit à une réduction d’impôt, plus de 2