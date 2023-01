Pourquoi le pouvoir d’achat immobilier s’effondre

Acheter, oui, mais acheter petit : c'est, en somme, le résumé de l'immobilier en 2022. Ou, en tout cas, plus petit qu'avant. Selon une étude de Meilleurs Taux révélée par Le Parisien , les Français ont perdu du pouvoir d'achat immobilier ces dernières années, la faute notamment au Covid-19.

Un phénomène qui a pris une ampleur particulière dans certaines villes, Angers en tête : en décembre 2022, si un acheteur a une capacité d'emprunt de 194 020 euros et un taux de 2,20 % sur vingt ans – l'étalonnage choisi par les enquêteurs –, il pouvait acheter un 52 m², soit 42 m² de moins qu'en 2019… En moyenne, dans l'Hexagone, les acheteurs ont perdu 20 m2 de pouvoir d'achat immobilier.

Les cinq villes en tête de ce classement sont des communes de taille moyenne : Angers, donc, suivie par Le Mans (- 41 m²), Saint-Étienne (- 36 m²), Le Havre (- 32 m²) et Toulon (- 24 m²). La faute à la ruée vers les communes de taille plus modeste en 2020 et 2021 à la suite des différents confinements.

Alors qu'elles avaient des prix bien plus bas que les grandes villes françaises, leur prix au mètre carré a explosé avec la demande. Au Mans, le prix au mètre carré est passé de 1 930 euros en 2019 à 2 357 euros en décembre 2022 : une augmentation nette de 20 %.

