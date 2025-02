Pourquoi laisser trop d’argent sur son compte courant est-il une mauvaise idée ? / iStock.com - Jens Domschky

Que disent les données de la Banque de France ?

En France, on recense 80 millions de comptes courants pour plus de 68 millions de personnes. Or, selon les données de la Banque de France, au mois de juin 2024, les comptes courants actifs des Françaises et des Français cumulaient pas moins de 554 milliards d’euros. C’est quatre milliards d’euros de plus qu’en mai 2024.

Une mauvaise idée ?

Pourtant, garder de l’argent sur son compte courant n’est financièrement pas intéressant. Soit, cela évite d’être à découvert, mais cela empêche aussi de bénéficier d’intérêts comme avec le livret A et autres solutions d’épargne. Et ce n’est pas tout. « Quand il y a une inflation de 5 % sur un an, la valeur du patrimoine du dépôt à vue a diminué de 5 % » explique Philippe Crevel, économiste. On recommande de garder, en réserve, un mois de salaire sur son compte courant. Vous pouvez aussi calculer vos dépenses exactes et prévoir la somme correspondante, voire un peu plus pour les imprévus.

Quelles sont les alternatives ?

Laisser trop d’argent sur votre compte bancaire courant peut donc vous faire perdre du pouvoir d’achat. Mais alors, vers quelles autres solutions se tourner ? Vous pouvez choisir de souscrire un livret comme le livret A et le LDDS (livret de développement durable et solidaire). Il existe également le LEP (livret d’épargne populaire), mais des conditions sont à respecter pour pouvoir en détenir un. Il est en outre possible d’opter pour le PEL ou Plan d’Épargne Logement. Il permet de placer de l’argent pour un futur projet immobilier, qu’il s’agisse de la construction de votre résidence principale ou bien de la réalisation de travaux. Au même titre, l’assurance vie est une alternative intéressante. On peut ainsi investir dans un contrat en euros. Pour bénéficier d’une fiscalité avantageuse, on recommande au moins huit ans de placement. Les parts sociales, enfin, sont des titres non cotés en Bourse et qui vous permettent de détenir une partie du capital d’une entreprise mutualiste ou d’une coopérative. Avec les parts sociales, vous pouvez voter lors des AG (assemblées générales) et vous percevez un dividende. Vous avez le choix entre deux solutions pour loger ces parts sociales : un compte-titres : selon votre préférence, les intérêts sont taxés au PFU (prélèvement forfaitaire unique) à 30 % ou bien à l’impôt sur le revenu ; un PEA ou Plan d’Épargne en Actions : s’il a moins de cinq ans, les revenus sont soumis au PFU. Vous l’aurez compris, garder une certaine somme d’argent sur son compte courant est une bonne idée pour éviter les découverts. Cependant, si la somme est importante, mieux vaut se tourner vers une autre solution.