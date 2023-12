Pourquoi et comment préparer sa retraite dès 40 ans -iStock-AndreyPopov.jpg

Si les supports d’épargne offerts aux jeunes générations sont pléthore, il est des valeurs sûres qui gardent toute leur attractivité pour préparer sa retraite. L’assurance vie en fait partie. Ce contrat flexible, qui permet des versements modulables, est plutôt bien rémunéré, fiscalement avantageux (seules les plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu), et offre la possibilité de retirer ses gains soit sous forme d’une rente, soit en capital. Par ailleurs, le Plan d’Épargne Retraite (PER), comme son nom l’indique, est dédié aux personnes désireuses de compléter leur future pension. S’il est également attractif d’un point de vue fiscal (les versements sont déductibles du revenu imposable), il faut souligner que le PER est moins souple que l’assurance vie. Son principe prévoit en effet que les sommes épargnées sont bloquées jusqu’au départ en retraite, à quelques exceptions près : - L’acquisition d’une résidence principale, - L’expiration des droits aux allocations chômage, - Une situation de surendettement validée par la commission de surendettement, - Le décès de l’époux ou du partenaire de pacs, - Une situation d’invalidité touchant l’épargnant, son époux (se), son partenaire de PACS, ou ses enfants.

Acquérir des trimestres... Oui, mais le plus tôt possible !

Acheter des trimestres de cotisation est un autre moyen de préparer sa retraite, qui, tout en évitant de travailler toujours plus longtemps, permet aussi d’éviter de subir une décote. Ce rachat est autorisé : - D’une part aux personnes ayant suivi des études supérieures donnant lieu à l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État. A celles ayant préparé un concours des grandes écoles (écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, Sciences Po, Normale Sup, ENA, Beaux-Arts, Arts Déco...), et à celles ayant suivi des études à l’étranger validées par un diplôme. - D’autre part, sont également autorisées à racheter des trimestres, les personnes ayant des années incomplètes de cotisations (moins de quatre trimestres validés) ; dues par exemple, à du temps partiel, de l’intérim, des CDD ou des missions saisonnières. Le nombre total de trimestres rachetés est plafonné à 12. L’achat peut se faire à n’importe quel âge, entre 20 et 66 ans, mais le prix du trimestre dépend de l’âge du demandeur, et peut ainsi être multiplié par 5. Jeunes actifs, si vous prévoyez d’investir dans le rachat de trimestres, faites-le donc le plus tôt possible !