Pourquoi cette maison est très compliquée à vendre

Une propriétaire toulousaine essaie de vendre sa propriété familiale depuis 4 ans mais l’inscription de son terrain en espace vert protégé complique la vente, selon elle.

Cela fait 4 ans que Pascale tente, en vain, de vendre la propriété familiale à Toulouse (31). La mairie a décidé en 2019 de faire du terrain de la maison un espace vert protégé et l’a inscrit dans le plan local d’urbanisme intercommunal et habitat. Ce qui complique la vente selon la propriétaire. La mairie a identifié ce terrain comme un jardin remarquable pour le protéger. « On a besoin de ces espaces verts dans la ville, ils constituent un îlot de fraîcheur. On n’interdit pas de faire des aménagements mais le terrain ne peut pas être transformé en autre chose », souligne, auprès du Figaro , Annette Laigneau, vice-présidente de Toulouse Métropole et en charge de l’urbanisme auprès du maire de Toulouse. Avant de reconnaître: « S i un promoteur veut faire l’acquisition de la maison et du terrain, et si c’est un espace vert protégé, c’est une contrainte pour lui, c’est la raison pour laquelle la propriétaire doit se casser les dents ».

Des règles contraignantes

Effectivement, cette inscription comporte moult obstacles pour les propriétaires qui peuvent jouir de leur terrain, le louer, le vendre mais doivent le maintenir boisé: « L ’inscription par la mairie d’un terrain en espace vert protégé procède d’un régime codifié dans le Code de l’urbanisme. Pour simplifier, il s’agit d’une zone en l’occurrence naturelle que la Mairie entend préserver et sur laquelle tout nouveau projet constructif est soumis à des contraintes supplémentaires. Cela peut donc rendre la vente d’un tel terrain plus compliquée car cela limite les possibilités d’un repreneur. Dans le cas notamment où la parcelle ne serait pas habitable en l’état, cela supposerait des travaux d’extension. Plus compliquée ne veut pas dire impossible pour autant », explique Maître Julien Guegan, avocat en urbanisme, au Figaro .

Mais alors quelle solution trouver pour faire face à ce problème? « Le propriétaire peut demander la suppression de cette inscription, mais c’est un processus extrêmement long, qui, le plus souvent, n’est pas aligné sur celui d’une vente », recommande l’avocat. Demande effectuée par Pascale il y a 3 ans. « Le service de l’urbanisme à Toulouse m’a répondu que c’était très compliqué de revenir en arrière. Et effectivement rien n’a bougé », se confie-t-elle à La Dépêche du Midi . Pour elle, « c’est une aberration ». Le secteur comprend déjà plusieurs sites protégés. Notamment, une zone à proximité de son terrain qui serait cinq fois plus grande et classée inconstructible.

Une charte de l’arbre

L’adjointe au maire en charge de l’urbanisme assure regarder de près la pertinence de cette protection et va étudier si elle doit être reconduite ou non dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal et habitat, prévu pour fin 2025. « Si des arbres sont malades par exemple, la protection peut évoluer mais on a conscience que les espaces verts protégés deviennent une nécessité pour créer de la fraîcheur sinon on va créer une ville invivable. Si on ne met pas une clause de protection, des opérateurs n’hésitent pas à détruire ces arbres ». Une charte de l’arbre a d’ailleurs été signée le 12 septembre par la Ville avec les promoteurs. Pour chaque nouvelle opération d’aménagement, une analyse des arbres sera effectuée pour connaître leur nature et faire en sorte que le projet ne porte pas atteinte à des arbres remarquables. Actuellement, Toulouse compte 68 hectares d’espaces verts protégés et 2805 arbres protégés. La mairie de Toulouse s’est donnée pour objectif de planter 100.000 arbres d’ici 2030.