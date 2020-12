Pour sa retraite, faut-il miser sur l'assurance vie ou le PER ?

Assurance vie et Plan d'épargne retraite (PER) sont de précieux alliés pour améliorer son niveau de vie. Mais lequel préférer ? (© BillionPhotos.com - stock.adobe.com)

Les Français sont nombreux à se préoccuper du maintien de leur niveau de vie à la retraite. Deux outils peuvent leur permettre d'anticiper, et de compenser, la baisse de leurs revenus : le PER et l'assurance vie. Lequel faut-il privilégier ?

Par MoneyVox,

Salariés, fonctionnaires, cadres ou professions libérales : tout le monde est concerné par la réduction de ses revenus à la retraite. Une situation qui peut s'avérer compliquée à gérer au quotidien. Assurance vie et Plan d'épargne retraite (PER) sont de précieux alliés pour améliorer son niveau de vie. Mais lequel préférer ? Comparatif des avantages et des inconvénients de ces deux placements.

L'avantage de l'assurance vie : la liquidité

L'assurance vie est très apprécié par les ménages français. Ils y ont accumulé plus de 1 750 milliards d'euros d'épargne. Elle présente une qualité qui mérite d'être soulignée : les fonds qui y sont déposés peuvent être récupérés à tout moment. Un avantage majeur pour tous ceux qui veulent préparer leur retraite tout en s'assurant de pouvoir continuer à faire face à des imprévus financiers.

Le fonctionnement d'un PER est différent. En effet, les dépôts effectués y sont bloqués jusqu'à la retraite. Seuls certains cas de déblocage exceptionnels existent (décès de l'époux, achat de la résidence principale, surendettement...).

Au sujet de la fiscalité de l'assurance vie, huit années après l'ouverture d'un contrat, le souscripteur bénéficie d'un abattement annuel sur les gains réalisés à hauteur de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple (marié ou pacsé). Seule la part des intérêts supérieure à ces montants est imposé.

Le PER pour réduire son imposition

Créé en octobre 2019, le PER est un produit récent qui a déjà réussi à se faire une place. Ce sont ainsi plus de 210 000 contrats qui ont été ouverts pour un encours de 2,7 milliards d'euros. Un succès qui ne doit rien au hasard.

« L'idée en se constituant une épargne pour la retraite est de renoncer aujourd'hui à un pouvoir d'achat immédiat pour le différer à la retraite. Le PER, au travers de la déductibilité des versements à l'entrée, incite à avoir ce comportement », souligne Laure Delahousse, directrice générale adjointe de l'Association française de la gestion financière.



Les versements effectués sur un PER sont en effet déductibles du revenu imposable du foyer. Celui-ci peut être réduit de 32 419 euros au maximum sur l'année 2020. Un levier intéressant pour les ménages soumis aux plus hautes tranches marginales d'imposition (TMI).

Eric Girault, fondateur de mes-placements.fr, résumé ce principe : « Au-delà de 30% de TMI, le PER est incontournable pour la retraite. Pour les personnes situées dans une tranche inférieure ou égale à 11%, l'assurance vie est à privilégier d'un point de vue fiscal ». En effet, en versant 5 000 euros sur un PER, il est ainsi possible d'économiser les sommes suivantes sur son impôt sur le revenu : 1 500 euros pour un taux d'imposition de 30% ; 2 050 euros à 41% ou encore 2 250 euros à 45%.

Des économies d'impôts qui peuvent, à leur tour, être épargnées. Un effet de levier puissant dont il faut profiter car l'avantage fiscal est temporaire. Un rattrapage s'effectue au moment de liquider le PER à la retraite. Les sommes récupérées sont alors soumises à l'impôt sur le revenu. Mais comme les ressources à la retraite sont généralement plus faibles, la tranche d'imposition appliquée est plus basse que durant la vie professionnelle. Quant aux plus-values, la flat tax de 30% s'applique dès le 1er euro en cas de sortie en capital. Il est possible d'opter pour une sortie en rente, même si cette option n'est pas forcément la plus conseillée.

Le PER pour sa simplicité de gestion

Au-delà de la fiscalité, il faut s'intéresser aussi au mode de gestion du produit le plus adapté pour sa retraite. En effet, PER et assurance vie sont des enveloppes qui offrent la possibilité d'investir sur des fonds monétaires, des OPCVM actions, des ETF ou des fonds euros. Etant placés sur des fonds identiques, les performances de ces 2 supports devraient être similaires. Il en va de même pour les frais prélevés. A ce sujet, soyez toujours très vigilent, et notamment sur les frais de versement qui rognent progressivement la rentabilité du contrat.

Mais la façon dont est réparti l'argent entre l'assurance vie et le PER est plus encadrée avec ce dernier grâce à l'option par défaut de gestion pilotée avec horizon retraite. La répartition de l'investissement varie en fonction de l'âge du souscripteur. Au début, le profil d'investissement est plus dynamique afin d'offrir des perspectives de rendement plus élevées. À l'approche de la retraite, le capital de l'épargnant est majoritairement investi sur des fonds sécurisés. Les arbitrages sont automatiques en fonction de l'âge.