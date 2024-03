Pour sa première acquisition, la SCPI Alta Convictions opte pour un commerce alimentaire de proximité

Altarea Investment Managers est une nouvelle société de gestion de SCPI, filiale du groupe Altarea. L'année dernière, elle a lancé sa SCPI Alta Convictions, qui a récemment annoncé sa première acquisition : un actif de commerce alimentaire situé dans le 10ème arrondissement parisien, exploité par l’enseigne Franprix. Le vendeur de l’actif est le Groupe Villa.

Un Franprix rue des Petites Écuries (Paris 10ème)

Le commerce alimentaire sur lequel la SCPI Alta Convictions a jeté son dévolu est situé au rez-de-chaussée d’ un « immeuble mixte » de plus de 5.000 m² , rénové à la suite du départ de l’ancienne imprimerie du Parisien Libéré . L’édifice héberge également la salle de spectacles New Morning, des bureaux situés aux étages et une brasserie, Tous aux Petites Écuries. L'actif est localisé au sein d’un quartier résidentiel et tertiaire , avec une zone de chalandise très dynamique à toute heure de la journée. Un parking public occupe les sous-sols du bâtiment.

Le locataire « Franprix » (groupe Casino) est présent sur ce local commercial depuis plus de 30 ans et a récemment renouvelé son bail . L’amplitude des horaires d’ouverture (7h30 – 23h00 en semaine) est adaptée aux habitudes des consommateurs habitant ou travaillant dans ce quartier historique de Paris.

Des valeurs métriques qui sont devenues raisonnables

Ce local commercial loué par Franprix bénéficie d’un « profil patrimonial avec une taille raisonnable et un emplacement central » selon les termes de la société de gestion, qui évoque également un niveau d’efficience énergétique plutôt compétitif pour cette typologie d’actif. D'autre part, Altarea Investment Managers estime qu’en cas de départ du locataire, le local pourrait être transformé de façon à en optimiser la valorisation . L’opération a été négociée auprès du promoteur immobilier Groupe Villa.

« Cette acquisition s’inscrit dans un marché immobilier qui connaît désormais des ajustements de prix significatifs. Les valeurs métriques raisonnables de cet investissement reflètent cette nouvelle donne immobilière et offrent un rendement difficile à atteindre il y a encore quelques trimestres sur cette localisation. Cette opportunité conforte l’objectif de distribution de 6% de la SCPI Alta Convictions et sa stratégie d’investir le nouveau cycle immobilier », résume Grégoire de Courson, en charge des investissements pour Altarea IM.