Pour quelle raison les quartiers riches se situent souvent à l’ouest des villes?

Les quartiers pauvres sont le souvent situés à l’est de certaines grandes villes et les quartiers. Un facteur météorologique rentre en compte.

C’est la ruée vers l’Ouest. En tout cas pour les plus aisés. Mais comment expliquer cette tendance? À Paris, les populations du sud-ouest sont plutôt aisées alors que celles du nord-est sont les plus défavorisées, explique l’Insee en 2017 . « Si le centre ouest ne se transforme pas, c’est qu’il est composé en grande partie de logements qui appartiennent à leurs occupants. En outre, ces territoires ont fait l’objet de peu de constructions de logements sociaux pour des raisons qui tiennent à la fois à la nature du foncier et aux stratégies de développement local ». Les quartiers situés dans des arrondissements ayant mis en place des programmes de construction de logements, notamment de logements sociaux, voient leurs populations se transformer. Ainsi, à la pointe nord du 17e arrondissement, vers Batignolles, dans le sud-ouest du 15e et à l’est du 13e, l’arrivée de populations plus modestes modifie le profil socio-économique des quartiers. À Lyon, les secteurs les plus huppés se situent dans l’ouest de la ville également. D’après le rapport de l’Observatoire des inégalités, les plus riches vivent à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et à Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Le vent chasse les mauvaises odeurs à l’Est

Un facteur météorologique rentre aussi en compte: le vent qui souffle d’Ouest en Est et chasse les mauvaises odeurs vers l’Est donc. Les plus aisés vivaient à l’origine l’Ouest et s’éloignaient des odeurs pestilentielles des quartiers où étaient implantées des usines par exemple, comme à l’est du bassin parisien. Les quartiers à l’abri du vent sont donc privilégiés et le sont restés, faisant monter les prix, comme le rappelle le journal Ca m’intéresse . On ne peut pas dire que le vent portera les ménages aisés vers l’Est.

À Marseille, la scission se fait plus entre le Nord et le Sud qu’entre l’Est et l’Ouest. « Après la Seconde Guerre mondiale, les habitants du centre-ville bombardé devaient être relogés au nord de Marseille. Avec eux, les milliers d’immigrés venus reconstruire la France. Mais les autorités furent rapidement dépassées. Des bidonvilles s’installant durablement dans le paysage. Au même moment, dans les cités HLM, l’intégration des populations étrangères était parfois très difficile », selon l’INA. En voulant construire vite des milliers de logements, le Gouvernement s’est fait déborder. Ainsi, on retrouve au nord de Marseille, une majorité d’habitants faisant partie des plus modestes avec un revenu médian parmi les 20% les plus faibles, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, Insee. Au sud de la ville, on remarque à l’inverse des quartiers plus aisés.