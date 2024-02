Pour ou contre l’arrêt des cloches de l’église la nuit?

La mairie de La Garde-Freinet, dans le Var, lance une consultation citoyenne afin de savoir si les habitants sont favorables ou non à l’arrêt nocturne des cloches de l’église, entre minuit et 5 heures du matin.

Ding dong. Ding dong. Le tintement des cloches est-il synonyme pour vous de nuisances sonores ou bien de douce berceuse qui rythme votre quotidien? À La Garde-Freinet, dans le Var (83), les avis sont partagés. La municipalité organise donc une consultation citoyenne afin de savoir si les habitants sont favorables ou non à l’arrêt nocturne des cloches de l’église, entre minuit et 5 heures du matin. Cette enquête a débuté le 05 février et prendra fin le 26.

Fournir un justificatif de domicile

Pour participer, il faut fournir un justificatif de domicile prouvant que vous êtes bien un Gardois vivant dans le centre ancien du village. Un registre est disponible à l’accueil de la mairie pour recueillir les avis. René vit depuis son enfance à deux pas de l’église: « 83 ans que j’ai les cloches au-dessus de ma tête, elles ne m’ont jamais empêché de dormir. Si cela gêne, il n’y a qu’à investir dans des bouchons d’oreilles », assène-t-il à Var Matin . Même son de cloche du côté de Franck: « Une église sans cloche, c’est un village sans âme », affirme-t-il.

Thomas Dombry, le maire de La Garde-Freinet, est surpris par le nombre de participants. Tous les jours, des habitants viennent donner leur avis. Il confie au Figaro : « C’est une suggestion. À ce jour, rien n’est décidé du tout .» Thomas Dombry n’a pas de position affirmée sur le sujet: « J’habite à 900 mètres du clocher. Je les adore moi les cloches mais je ne peux pas les imposer à quelqu’un qui habite à 20 mètres de l’église , comment voulez-vous que je sois crédible ?»

Le maire se veut rassurant: « les sonneries pour marquer les cultes ne seront pas interrompues. Il s’agit juste de sonneries horaires sur une certaine période, la nuit .» Une habitante propose notamment d’arrêter les cloches la nuit, pendant la période estivale, en juillet août uniquement lorsque l’on a plus tendance à dormir les fenêtres ouvertes. Pour éviter de se retrouver avec des plaintes pour des bruits de cloches ou de coqs, dans le Morbihan, tous les achats immobiliers incluent désormais une clause où l’acheteur déclare s’être assuré de l’environnement sonore, visuel et olfactif du bien qu’il achète.