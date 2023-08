Pour le prix d’un parking parisien, offrez-vous cette piscine municipale

Loudun, dans la Vienne, vend aux enchères cet équipement fermé depuis 4 ans. Mise à prix: 38.000 euros, sans obligation de remettre les bassins à flot.

Une ancienne piscine municipale, de 973 m², à Loudun, dans le département de la Vienne (86), est en vente aux enchères. Un bien atypique, fermé aux nageurs depuis 4 ans, en raison de fuites notamment. La mairie a préféré s’en séparer plutôt que de la réhabiliter, les installations étant en trop mauvais état. De l’amiante a notamment été détecté sur les conduits de fluide et les toitures. Une nouvelle piscine municipale intérieure a été ouverte en 2020.

La mise à prix est fixée à 38.000 euros sur le site d’Agorastore pour deux bassins extérieurs de 10 et 25 mètres de longueur, les vestiaires, les sanitaires, les locaux techniques ainsi que les parkings et les espaces verts, situés à 600 mètres du centre-ville. Chaque acquéreur potentiel devra au minimum surenchérir de 2000 euros pour remporter la mise. La visite du bien est obligatoire pour participer à la vente. Deux créneaux sont programmés les mardis 5 septembre et 26 septembre et les enchères auront lieu du 10 au 12 octobre.

Pas de discothèque

Aucune obligation pour le repreneur de remettre les bassins à flot cependant. D’autres projets sont réalisables à l’exception d’une discothèque. Certains imaginent déjà sur le réseau social Facebook, où la ville a posté l’annonce, un bar à pétanque et palets avec un potentiel restaurant. Des concerts et des soirées à thème pourraient y être organisés. D’autres y voient l’occasion de créer une aire de pique-nique avec des jeux: pétanque, minigolf...

L’annonce n’enthousiasme pas tous les habitants qui s’attristent pour certains de voir leur centre aquatique depuis 1964 en vente. « QUEL DOMMAGE!! Cette piscine qui a vu tant d’enfants apprendre à nager où les rires les cris de joie des enfants égayaient tout un quartier. Qu’en pensent ces «petits» des années 70? J’étais une jeune maman à cette époque et je me souviens combien mes enfants attendaient l’heure de partir piquer une tête », se lamente Christiane sur Facebook. Reste à savoir si le nouveau projet accueillera une piscine flambant neuve.