Pour ce penthouse parisien, les enchères débutent à 5 millions d’euros

Un penthouse doté d’un rooftop paysagé de 260 mètres carrés est à vendre aux enchères ce jeudi. Le prix proposé, à 5 millions d’euros, n’est qu’une première offre possible.

Les ventes aux enchères ne concernent pas uniquement des biens à l’abandon ou qui présentent des défauts les empêchant de trouver preneur. Ni des biens saisis par la justice. Elles peuvent étonnamment être destinées aux biens de luxe. C’est le cas d’un penthouse parisien de près de 300 m², appartement situé au dernier étage d’un immeuble et doté d’un rooftop paysagé de 260 mètres carrés . Il est proposé ce jeudi via une vente interactive sous forme d’enchères par le réseau Barnes, spécialisé dans l’immobilier haut de gamme. L’enchère de départ ne pourra pas être inférieure à 5 millions d’euros et le prix d’adjudication sera connu à la fin de la vente le 6 juillet, à 19h.

« C’est un mode de vente utile pour les propriétés qui suscitent beaucoup de demandes », explique Jean Anselyn, à la tête du réseau Barnes bassin d’Arcachon, lors d’une conférence de presse. Ici, « ce bien d’exception propose sans aucun doute la plus belle terrasse de Paris en vente actuellement », selon Laure de La Rivière, directrice de Barnes Biens d’Exception. Elle offre une vue sur des monuments parisiens incontournables comme la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur... Et est même équipée d’une cuisine, d’un espace dînatoire et d’un bar. Le bien est entièrement climatisé et domotisé. Le 8e étage se compose d’un salon avec de larges baies vitrées, d’une suite de maître avec une chambre, un dressing, un salon, une salle de fitness et une petite cuisine. L’étage du dessous comprend deux autres chambres dont l’une avec une salle d’eau et une salle de bains avec hammam.

Des paliers de 100.000 euros

Le prix proposé, à 5 millions d’euros, n’est qu’une première offre possible. Toute offre déposée devra être supérieure à la précédente de 100.000 euros minimum. « Afin de ne collecter que des propositions fiables, seuls les clients ayant visité le bien avec Barnes au préalable et transmis un dossier de financement solide, pourront accéder à cette vente », explique Adrien Jaffredo, directeur commercial de Barnes. Quant au vendeur, il reste libre de choisir l’offre qu’il souhaite, et pas forcément la plus intéressante en termes de prix mais celle qui correspond le mieux à son projet même si dans les faits l’offre la plus élevée semble souvent être la plus alléchante.

Ce n’est pas la première fois que Barnes use de ce mode de vente. Le réseau a réalisé plus de 30 ventes interactives sous formes d’enchères depuis octobre 2022 comme un loft de 170 mètres carrés dans le quartier Goncourt (11e) mis à prix 1.480.000 euros et vendu 1.765.000 euros, soit une hausse de 285.000 euros par rapport au prix de départ.