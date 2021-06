Dans son enquête « besoins en main-d'œuvre 2021 » (BMO 2021), Pôle Emploi annonce des intentions d'embauche en augmentation.

Pôle Emploi optimiste sur les projets d'embauche / iStock.com - skynesher

Reprise des recrutements

Des secteurs prometteurs

Les métiers les plus recherchés

Le bilan de Pôle Emploi

Comme chaque année, Pôle Emploi a publié son BMO qui a plusieurs objectifs : « anticiper les difficultés de recrutement ; améliorer l'orientation des demandeurs d'emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du travail ; informer les demandeurs d'emploi sur l'évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs. » Et après une année 2020 synonyme de crise dans une grande majorité de secteurs, Pôle Emploi pense que les recrutements vont reprendre au cours du deuxième semestre 2021 grâce à l'amélioration du contexte sanitaire (notamment avec la diffusion des vaccins...).Pour son BMO 2021, l'organisme spécialiste de l'emploi a interrogé diverses entreprises et les données chiffrées récupérées sont encourageantes. Ainsi, les firmes françaises ont plus de 2,7 millions de projets et les intentions d'embauche sont en hausse de 1,1 % avec 30 000 intentions d'embauche de plus qu'en 2019. De plus, comme indiqué dans le BMO 2021 de Pôle Emploi, « les services aux particuliers constituent le premier secteur recruteur avec 38 % de l'ensemble des intentions d'embauche, soit 1 028 100 [de] projets. Les projets de recrutement y progressent de 3,1 % ». Et, pour le seul sous-secteur de la santé, la hausse est de 14,8 %. Le domaine de la construction n'est pas en reste puisqu'il affiche la plus importante progression en matière d'intentions d'embauche avec une hausse légèrement inférieure à 22 %. À titre de comparaison, Pôle Emploi indique que, dans le secteur de la construction, les intentions d'embauche sont passées de 75 000 en 2015 à 218 000 en 2021. Certains sous-secteurs ne se portent en revanche pas aussi bien que l'ensemble du domaine de la construction. En métallurgie, par exemple, les intentions d'embauche sont en baisse de 28,2 %.Dans son BMO 2021, Pôle Emploi liste également les métiers les plus recherchés. Les emplois saisonniers figurent en pole position : viticulteurs ; arboriculteurs ; cueilleurs ; agriculteurs/ouvriers agricoles ; serveurs ; aides/employés polyvalents de cuisine ; agents d'entretien ; ouvriers non qualifiés... « Les besoins en main-d'œuvre augmentent le plus dans les trois régions de la façade Atlantique : +15,2 % en Nouvelle-Aquitaine, +10,7 % en Pays de la Loire et +5,6 % en Bretagne. » En revanche, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, les intentions d'embauche sont en baisse, même si ce sont les régions qui recrutent le plus.« La légère hausse des intentions d'embauche s'accompagne d'une baisse des difficultés de recrutement anticipées : celles-ci concernent 44,9 % des projets d'embauche en 2021 (contre 50,1 % en 2019) », explique Pôle Emploi. L'organisme indique que c'est pour les petites entreprises que les difficultés sont les plus importantes. Diverses idées ont été développées par Pôle Emploi pour aider les sociétés : opérations hebdomadaires #TousMobilisés, immersions professionnelles, formations... « Grâce à cette mobilisation, le délai moyen de satisfaction des offres d'emploi a été réduit de plus de 8 jours par rapport à 2019. »