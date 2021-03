Le bitcoin est en passe de devenir la monnaie virtuelle la plus en vogue. Il atteint des records et les usages de cette cryptomonnaie ne cessent de se développer. Qu'est-ce vraiment que le Bitcoin et pourquoi cette évolution si fulgurante ?

Point sur le Bitcoin - iStock-jpgfactory

Le Bitcoin, une monnaie comme les autres ?

Sa présence dans l'économie

Présenté en 2009 par une personne ayant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, ce nouveau moyen de paiement est accepté, depuis, dans plus de 20 000 établissements à travers le monde. Pourtant, on ne doit pas oublier que le Bitcoin est une monnaie virtuelle dont l'usage est réservé à des transactions numériques, via la technologie Blockchain. Ce n'est donc pas demain que vous réglerez vos courses en Bitcoin ! Fort de son rythme de progression, on pourrait cependant penser que, d'ici peu, il pourrait être supérieur à celui du kilogramme d'or qui est, actuellement, à 57 400 dollars ! Un intérêt grandissant auprès des grandes entreprises Son usage est hasardeux car, comme le souligne François Villeroy de Galhau, gouverneur de la banque de France, le Bitcoin n'est pas une monnaie stable. Cette fluctuation est donc problématique car à chaque transaction, les vendeurs risquent d'en voir s'effondrer le cours. Pour cette raison, seule une minorité l'utilise et il est loin d'être un moyen d'échange accepté par tous. Malgré ce risque, de plus en plus d'entreprises acceptent son usage et on voit de grands groupes, tels que Dell, Microsoft ou Expédia se lancer dans des paiements en Bitcoin. De même, Just Eat, qui propose des livraisons de repas, offre à ses clients la possibilité de régler ainsi leur commande.Une adoption exponentielle Le Bitcoin offre une alternative à ceux qui ont de l'argent à placer en devenant une valeur refuge. Pourtant les risques existent. Si sa valeur est en pleine croissance, elle peut, du jour au lendemain, chuter aussi vite. Or, son évolution pourrait avoir des répercussions réelles sur l'économie de demain car son adoption continue de façon exponentielle. Pourtant, il n'est pas une alternative crédible aux monnaies nationales du fait de son manque de stabilité et le système ne peut supporter un nombre de transactions dépassant, actuellement, 350 000 par jour dans le monde. Bientôt choisi comme monnaie d'échange L'entrée d'Elon Musk, le constructeur automobile Tesla, en a fait grimper le cours. En investissant 1,5 milliards de dollars dans cette monnaie, le constructeur a frappé et sa stratégie n'est pas si iconoclaste que cela. Il proposera, dans un futur proche, de payer ses voitures dans cette monnaie digitale. Son entrée dans ce marché n'est pas passée inaperçue et a fait des émules. Ainsi, récemment Paypal a lancé un service de ventes et d'achats en cryptomonnaie et il n'est pas le seul à lui faire confiance. Certains footballeurs demandent, par exemple, à se faire payer une partie de leur salaire en Bitcoin. Tous ces exemples nous montrent que le Bitcoin se trouve à un tournant décisif de son histoire. Deviendra-t-il, un jour, la monnaie adoptée par le commerce international ? En effet, grâce à sa conception décentralisée et ses mouvements d'argent rapides, il semblerait susceptible de devenir une monnaie d'échange de choix.