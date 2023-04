Plus de 50.000 associés et une capitalisation qui approche 3 milliards € pour la SCPI Pierval Santé (Euryale)

La collecte des SCPI a dépassé pour la première fois la barre des 10 milliards € en 2022, un record historique. Les SCPI spécialisées dans l’immobilier de santé ont capté environ 17% de cette manne l’année dernière selon l’ASPIM, ce qui reflète un appétit des épargnants pour ce secteur immobilier en léger retrait par rapport à 2021, mais néanmoins à un niveau qui reste très élevé. La SCPI Pierval Santé a concentré environ 40% de la collecte des SCPI spécialisées dans ce domaine en 2022, ce qui se traduit par un montant de capitaux levés auprès des associés de plus de 650 millions €, et des investissements immobiliers à hauteur de 670 millions €. La résilience des valeurs d’expertise sur ce segment a conduit la société de gestion Euryale à revaloriser le prix de part de la SCPI Pierval Santé de 2% sur les derniers jours de l’année 2022.

Plus de 50.000 associés

Après 9 ans d’existence, la SCPI Pierval Santé de la société de gestion Euryale est devenue un poids lourd du marché, avec plus de 50.000 associés qui ont investi dans ce véhicule. Cet engouement est bien sûr à mettre en relation avec la double spécificité de Pierval Santé, investissant à la fois sur le secteur très porteur de l’immobilier de santé (67,2% sur le secteur médico-social, 22,2% sur le secteur de la santé et des soins de ville et 10,6% sur d’autres secteurs de la santé, au 31/12/2022) et avec un prisme européen marqué (seulement 27,7% du patrimoine est situé en France au 31/12/2022). La société de gestion met en avant la réponse apportée par sa SCPI « à la croissance des besoins en termes de soins et d’hébergements de notre « société de la longévité » sur l’ensemble de notre continent. »

Revalorisation de 2% du prix de part le 29/12/2022

L’immobilier de santé est réputé être une classe d’actifs particulièrement résiliente en périodes de crises économiques ou financières car il ne subit pas de la même façon les chocs d’activité impactant les locataires traditionnels des espaces de commerces ou de bureaux. La crise sanitaire du Covid-19 a même exacerbé l’utilité sociétale de cette catégorie d’immobilier, la situation de pénurie de soins adaptés s’étant révélée problématique à partir de mars 2020. En termes de valorisation, les actifs de santé sont moins volatiles que d’autres types d’immeubles car leurs locataires et les loyers qui sont versés sont particulièrement stables à long terme. Le TOF (taux d’occupation financier) de Pierval Santé, qui atteint 98,82% au T4 2022 -un niveau pratiquement inchangé depuis 2 ans-, reflète cette stabilité locative . La SCPI d’Euryale a ainsi enregistré au fil du temps une progression non négligeable de sa valeur de reconstitution, ce qui a conduit la société de gestion à procéder à la revalorisation de son prix de souscription le 29 décembre 2022, le portant de 200 € à 204 € (+ 2%).

Une capitalisation qui approche le seuil symbolique des 3 milliards €

Au 31 décembre 2022, la SCPI Pierval Santé affiche une capitalisation proche de 2,9 milliards € , confirmant sa 2ème place dans le classement des SCPI de santé derrière Primovie (Primonial REIM), qui a pour sa part quasiment atteint la barre des 5 milliards € de capitalisation . En termes de collecte, avec 650 millions €, Pierval Santé est également sur la 2ème marche du podium derrière Primovie (790 millions € de collecte pour cette dernière). Ces deux véhicules concentrent plus de 80% de la collecte des SCPI de santé en 2022 . Loin de s’essouffler en fin d’année, la collecte de Pierval Santé a atteint 195 millions € au T4 2022, un niveau très proche de celui du T4 2021. Sur l’ensemble de l’année, Euryale a engagé 670 millions € en actifs immobiliers de santé pour investir ces capitaux, dont 175 millions € au dernier trimestre, ventilés sur 10 actifs. Malgré ce développement commercial assez spectaculaire, la performance de la SCPI Pierval Santé reste d’excellente facture, avec un taux de distribution brut de fiscalité de 5,35% en 2022 contre 5,33% en 2021.