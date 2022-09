Plus de 45 millions € d’acquisitions pour la SCPI Activimmo (Alderan) au cours de l’été

En juillet et août dernier, alors que l’activité usuelle ralentissait pour cause de congés d’été, la SCPI Activimmo de la société de gestion Alderan, spécialisée dans l’immobilier logistique, en profitait au contraire pour compléter ses emplettes immobilières. Elle a en effet réalisé pas moins de huit nouvelles acquisitions en France pour une surface globale de plus de 42 000 m², engageant à cette occasion un montant total de l’ordre de 45 millions €. Alderan revendique désormais 86 actifs en portefeuille pour la SCPI Activimmo, avec une valeur d’expertise supérieure à 450 millions € et une surface totale qui approche 600.000 m2. La capitalisation d’Activimmo s’élevait à 574 millions € au 30 juin 2022 avec un rythme de collecte trimestrielle supérieur à 120 millions € depuis le début de l’année.

Activimmo : une seconde acquisition parisienne dans la logistique du dernier kilomètre

Après avoir finalisé au mois de juin sa première opération dans Paris intra-muros -une boutique de pied d’immeuble de 311 m2 reconvertie en centre de distribution et louée à Aesop, située au 62 rue Taibout, dans le 9ème arrondissement-, Activimmo a procédé au cours de l’été à une seconde acquisition parisienne sur la même typologie d’actif en s’emparant d’un autre local commercial de logistique urbaine dans le 11ème arrondissement (au 8 rue Sedaine). Ce nouvel actif d’une surface de 385 m² est intégralement loué à la société Cajoo Technology, spécialiste du secteur de la logistique du dernier kilomètre et de la vente sur internet. «La qualité de ce locataire a été renforcée par son rachat en mai 2022 par Flink, un acteur allemand de référence dans la livraison ultrarapide des produits d’épicerie. À cette occasion, Flink a pu signer un partenariat exclusif avec Carrefour, qui devient alors l’un de ses actionnaires. Ce partenariat offre ainsi à Cajoo Technology une meilleure solvabilité financière», résume Alderan à propos de cette acquisition.

Un portefeuille de 2 actifs logistiques de 8000 m²

Au mois de juillet, Activimmo a pu acquérir un petit portefeuille logistique constitué de 2 entrepôts intégralement loués à la société Jacky Perrenot, un acteur important du transport par camions en France. Le premier entrepôt d’une surface de 2087 m² est situé à Montredon-des-Corbières, non loin de Narbonne en région Occitanie. Le second -d’une surface locative de 6000 m²- est situé à Langon, près de Bordeaux, en région Nouvelle-Aquitaine.

«La stratégie sur ces deux actifs consistera principalement à pérenniser l’état locatif (avec son locataire de premier rang Jacky Perrenot) et à profiter d’une éventuelle réversion positive des loyers», explique la société de gestion Alderan.

4 nouveaux actifs à usage mixte dans les Hauts-de-France et en Île-de-France

Au cœur de cet été, 4 nouveaux actifs mixtes ont d’autre part rejoint le patrimoine de la SCPI Activimmo pour une surface globale de plus de 26000 m². Trois d’entre eux sont localisés en région francilienne : deux locaux d’activités situés à Roissy-en-France et un troisième à Baillet-en-France, dans le Val-d’Oise. «Ce dernier actif présente un rendement immobilier très intéressant notamment grâce aux fortes indemnités de départ de l’actuel locataire. La stratégie à long terme, après le départ du locataire actuel en fin d’année, consistera donc à trouver un nouveau preneur afin de stabiliser l’état locatif», analyse Alderan. Le 4ème actif est un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments d’activités, situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Lille, au cœur du Centre international de transport de Roncq. «La localisation stratégique de ce site multi-locataire, acquis le 28 juillet, constitue un atout majeur pour son attractivité commerciale. Les quatre bâtiments sont édifiés sur un terrain clos et sécurisé d’environ 24000 m² et comprenant 190 places de stationnement extérieur pour véhicules légers», détaille la société de gestion.

Un site industriel spécifique aux frontières de la Suisse et de l’Allemagne

8ème opération de l’été : l’acquisition par la SCPI Activimmo d’un site industriel de 8000 m² situé à Arbouans, dans le département du Doubs, à proximité immédiate des frontières suisse et allemande. Cet actif industriel est intégralement loué à la société Capinox (CAPEM), spécialisée dans le refendage de produits en acier inoxydable. «L’actif correspond parfaitement aux besoins techniques de l’activité du preneur. Ce dernier a par ailleurs prévu d’y installer très prochainement des équipements spécifiques, difficilement amovibles. Cette démarche de développement nous permet d’envisager un flux locatif pérenne sur le long terme», estime Alderan.