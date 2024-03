Plus de 3 agences immobilières sur 4 acceptent la discrimination raciale en Moselle

SOS Racisme Moselle a réalisé un testing sur les pratiques discriminatoires dans les agences immobilières messines et le constat est sans appel.

« Je ne veux pas de noirs dans mon appartement ». Ce à quoi répond un agent immobilier: « Le but c’est de ne pas perdre de temps, je ne suis pas guide touristique ». SOS Racisme Moselle (57) a réalisé un testing sur les pratiques discriminatoires dans les agences immobilières messines, la semaine dernière, pour vérifier qu’elles ne discriminent pas les candidats locataires à la demande d’un propriétaire. Elle a ainsi contacté par téléphone des agences immobilières de plusieurs villes françaises en se faisant passer pour des propriétaires réclamant ces discriminations. Il s’agit du premier testing mené en Moselle.

Plus des trois quarts des agences immobilières contactées par SOS Racisme Moselle ont accepté de se plier aux exigences discriminatoires des propriétaires en refusant de louer leur bien à des personnes noires ou arabes, même si elles remplissaient toutes les conditions de solvabilité. L’échantillon testé révèle que sur 19 agences immobilières répondantes, seulement quatre refusent d’opérer une sélection basée sur des critères discriminatoires, douze excluent les candidats noirs ou arabes et trois incitent les propriétaires à procéder eux-mêmes à la sélection.

Trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende

« On ne s’attendait pas à un résultat pareil. Il y a du chemin à faire. Il faut que les pouvoirs publics s’emparent du sujet », explique le Président de SOS Racisme Moselle Jean-Rémy Dushimiyimana au Figaro . Il rappelle que la discrimination est illégale: les contrevenants sont passibles de peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. L’association se réserve le droit d’engager les actions judiciaires appropriées. « L’objectif n’est pas de punir mais de rappeler la loi. On va contacter les agences discriminantes pour voir ensemble si on peut proposer une formation pour que cela n’arrive plus.. L’objectif n’est pas de se rentrer dedans mais de sensibiliser, réduire le racisme et de rappeler que le comportement d’une personne n’a rien à voir avec sa couleur de peau », souligne Jean-Rémy Dushimiyimana.

En mars 2022, SOS Racisme a réalisé un testing auprès de 136 agences immobilières, sur tout le territoire. Près d’une agence immobilière sur deux était prête à de la discrimination raciale ou se rendait complice de discrimination. Une directrice d’agence témoignait anonymement dans l’étude de SOS Racisme: « On est dans un quartier assez aisé et on ne peut pas placer n’importe qui …». L’association a en effet signé, en 2022, un partenariat avec la Fédération nationale de l’immobilier, qui vise à sanctionner les agents fautifs. Si, lors de ces testings, il apparaît qu’une agence exerce des pratiques discriminatoires, elle se verra sanctionnée lors d’une procédure menée en interne par la Fnaim. L’agence risque un avertissement, une orientation vers une formation complémentaire sur la lutte contre la discrimination ou une suspension pure et simple.

« Au niveau local il faut faire quelque chose. Il faudrait, si cela est possible, un arrêté du maire pour que les agents immobiliers qui s’installent suivent une formation. La situation ne peut pas rester la même », propose le président de SOS Racisme Moselle. Il existe adepuis 2020 une formation obligatoire des agents immobiliers de 14 heures par an ou de 42 heures au cours de leurs trois années consécutives d’exercice pour obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle mais cette formation n’est pas dispensée dès l’installation d’un agent.