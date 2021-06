PLAY : les nouvelles destinations low-cost

On connaît EasyJet et RyanAir. Cet été, une autre compagnie low-cost débarquera en France. Voici ce qu'il faut savoir sur PLAY.

PLAY, les nouvelles destinations low-costiStock-Gestur Gislason

PLAY, une compagnie islandaise

Premiers billets mis en vente

Une compagnie dans l'air du temps

La compagnie aérienne PLAY est née en 2019 en Islande. Basée à l'aéroport international de Keflavík, elle a été lancée par Arnar Már Magnússon et Sveinn Ingi Steinþórsson, deux anciens dirigeants de WOW air qui, face à de grandes difficultés financières, a dû cesser son activité. Au départ, PLAY s'appelle WAB air (WAB pour « We Are Back » soit, en français, « nous sommes de retour »). Mais en novembre 2019, la compagnie aérienne change de nom. Son logo est blanc et rouge. Le « Y » est un avion qui forme également la barre du « A ». La pandémie de COVID-19 a quelque peu retardé les plans de PLAY qui, finalement, lancera ses premiers vols cet été.Les premiers billets d'avion de PLAY ont été mis en vente le 18 mai dernier pour des vols internationaux prévus à partir de ce mois de juin. Des liaisons entre Paris et Reykjavik (capitale islandaise et plus grande ville du pays) sont au programme. « Le pays du feu et de la glace est plus proche que vous ne le pensez. Trouvez dès maintenant des vols abordables pour l'Islande et vivez une expérience époustouflante, inoubliable et vraiment géniale. Payez moins, choisissez PLAY ! » peut-on lire sur le site de la jeune compagnie aérienne. Il est aussi possible de s'inscrire à la lettre d'informations de PLAY pour connaître les dernières nouveautés de la compagnie. Du côté des prix des billets, comptez par exemple un peu plus de 210 euros pour un aller-retour Paris-Reykjavik entre le 16 et le 22 juillet. PLAY propose de voyager en A321 (Airbus). « Chez PLAY, la sécurité est notre priorité. Nos autres valeurs fondamentales sont la ponctualité, la simplicité, le bonheur, les prix bas et la sécurité. Oui, nous avons dit deux fois le mot "sécurité" parce qu'on y tient vraiment beaucoup. » Dans un communiqué officiel, PLAY a donné davantage de détails sur les voyages qu'elle proposera. « L'offre en vol comprendra une carte de menus et boissons, avec une sélection de plats chauds et froids en vente à bord. La carte inclut des options Végétarienne/Végan, sans Gluten, et à faible apport sucré. Le paiement sans contact est disponible à bord. »Outre Arnar Már Magnússon et Sveinn Ingi Steinþórsson, l'équipe de PLAY inclut Birgir Jónsson (CEO), Daníel Snæbjörnsson (responsable du réseau), Georg Haraldsson (directeur commercial et directeur de l'information), Jónína Guðmundsdóttir (directrice des ressources humaines) et Þóra Eggertsdóttir (directrice financière). Pour en savoir plus sur cette nouvelle compagnie aérienne à bas prix, vous pouvez vous rendre sur son site officiel (flyplay.com) ainsi que sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) où elle est présente. On y découvre par exemple qu'elle a opté pour des uniformes unisexes et confortables aux couleurs de son logo. T-shirts, sweats, pantalons et baskets, entre autres, composent les tenues des équipes.