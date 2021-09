Plan Epargne Retraite : Boursorama complète son offre de placements avec MATLA

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Boursorama Banque enrichit ses solutions de placements avec MATLA, un Plan d'Epargne Retraite individuel (PERin) dans une enveloppe assurantielle accessible au plus grand nombre à moins de 1 % de frais par an tout compris et 100 % ISR (Investissement Socialement Responsable) (2).

Financer aujourd'hui son projet de vie futur est la principale motivation d'épargne des Français ; 82 % d'entre eux (3) craignent en effet de manquer d'argent. C'est ainsi qu'en dix ans, leur épargne retraite a augmenté de 63 % (4) même si seulement un quart des actifs déclarent véritablement épargner à cette fin (3). L'accumulation des frais de gestion, leur compréhension rendue très complexe par manque, voire absence d'informations disponibles et par conséquent l'impossibilité de les comparer, constituent aujourd'hui, selon un récent rapport du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) (5), les principaux freins à la souscription d'un plan épargne retraite individuel.

MATLA : le PERin le moins cher du marché à moins de 1% de frais par an tout compris

Chez Boursorama Banque, la promesse client est claire et transparente : les frais cumulés de MATLA sont inférieurs à 1 % par an, tout compris, quels que soient l'âge et le profil d'investissement choisi par le client, alors que la somme moyenne des frais constatée sur le secteur s'élève à 3 % (5). Ces frais, les moins chers du marché (1), pèsent donc très peu sur les rendements de MATLA.

Au global, et en fonction de l'âge de l'épargnant et du profil de gestion choisi, les frais annuels totaux maximums peuvent variés entre 0,84 % sur le profil défensif et 0,99 % sur le profil dynamique :

Les frais de gestion sur l'enveloppe s'élèvent à 0,5 %.

Les frais d'allocation sur les 3 profils s'élèvent au maximum à 0,19 % pour le profil horizon retraite prudent, et 0.27 % pour les profils horizon retraite équilibré et dynamique.

Les frais de gestion globaux relatifs aux sous-jacents ETF 100 % ISR perçus sur les profils de gestion pendant toute la durée du contrat, s'élèvent au maximum à 0,15 % par an pour le profil horizon retraite prudent et 0.22 % par an pour les profils horizon retraite équilibré et dynamique.

Aucuns autres frais ne sont perçus (hors frais de transfert sortant). Ainsi il n'y a pas de frais à l'entrée, à la sortie, sur la gestion pilotée, sur les versements ou les changements de profil de gestion, sur les arbitrages, sur le courtage, d'arrérage de rente, ni de frais d‘adhésion association.

MATLA, l'épargne retraite assurantielle 100% ISR

L'attractivité, la simplicité, la transparence et aussi l'allocation responsable des capitaux sont autant de critères majeurs aux yeux des épargnants aujourd'hui, quel que soit leur profil. Selon une étude menée auprès d'investisseurs particuliers (6), pour 84 % d'entre eux, il est important que leurs placements aient un impact positif. La possibilité d'investir dans des placements durables inciterait d'ailleurs ceux qui n'investissent pas encore sur les marchés à le faire (6), et notamment au travers de l'épargne retraite si elle était investie dans davantage d'actifs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Avec MATLA, les épargnants optent pour un placement de long terme responsable, basé sur des supports ETF d'iShares de BlackRock, tous labellisés ISR (label Investissement Socialement Responsable créé par le Ministère de l'Economie des Finances et de la Relance). Les investisseurs auront la possibilité de mesurer via les caractéristiques de durabilité et l'emprunte carbone de leurs portefeuilles.

MATLA : plus accessible, plus simple, plus performant

Accessible dès 150€ de versement initial, soit l'un des tickets d'entrée les plus bas du marché, les clients de Boursorama Banque peuvent se constituer une épargne retraite simplement et de manière sécurisée grâce à la gestion « Pilotage Horizon Retraite », une innovation sur le marché Français d'Oradéa Vie (Société Générale Assurances). Ce mode de gestion propose d'allier performance et sécurisation progressive de l'épargne en fonction de l'âge de départ à la retraite du client, selon 3 profils d'investissement au choix du client : prudent, équilibré, ou dynamique. Le profil choisi peut être modifié à tout moment et sans frais. A l'approche de la retraite, l'exposition au risque du portefeuille est progressivement réduite et l'épargne du client est réallouée sur des supports à faible risque pour sécuriser l'investissement. Afin de se constituer une épargne progressivement, notamment pour les plus jeunes, les clients de Boursorama Banque peuvent mettre en place en quelques clics depuis n'importe quel terminal fixe ou mobile des versements programmés à partir de 50€. L'épargne retraite accumulée tout au long de cette période, pourra être débloquée dès lors que le client fera valoir ses droits à la retraite, et récupérée sous forme de rente viagère (revenu garanti à vie), de capital partiel ou total, ou d'une combinaison de ces options :

Sortie en capital : unique ou fractionné

Sortie en rente : classique, sérénité, croissance, avec annuités certaines, avec garantie dépendance

Le client a aussi la possibilité de débloquer, tout ou partie de son épargne retraite, de manière anticipée et exceptionnelle, dans les cas suivants :

Achat de la résidence principale,

Invalidité,

Décès du conjoint ou du partenaire de PACS,

Surendettement,

Expiration des droits à l'allocation chômage,

Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

MATLA est un PERin géré dans une enveloppe assurantielle pour garantir aux clients la sécurité maximale sur ce produit de retraite, une fiscalité successorale avantageuse (abattement de 152.500 euros par bénéficiaire notamment) et la possibilité d'intégrer une clause bénéficiaire au contrat. Contrairement à l'assurance vie, le titulaire du PER peut choisir de déduire, chaque année, les sommes des versements effectués de ses revenus imposables (7), ou de reporter le bénéfice de cet avantage fiscal, une fois en retraite, à la sortie de son PER (7). Boursorama déploiera MATLA auprès de l'ensemble de ses clients au cours des prochains jours.

En résumé, les plus de MATLA :

Le + attractif et transparent : moins de 1 % de frais tout compris, soit le PERin le moins cher du marché (1). En fonction de l'âge de l'épargne et du profil choisi, les frais totaux peuvent variés entre 0.85 % sur le profil défensif à 0.99 % sur le profil dynamique

Le + accessible : 150€ à la souscription et 50€ sur les versements libres programmés

Le + responsable : Allocation sur des ETFs exclusivement labellisés ISR

Le + protecteur : tous les avantages d'une enveloppe assurantielle (avantage fiscal à la succession, intégration d'une clause bénéficiaire)

Sur-mesure :

Gestion horizon retraite uniquement, selon 3 profils de risque,

Possibilité de récupérer son épargne en capital de façon anticipée (avant la retraite) dans certains cas de force majeure (invalidité, décès du conjoint, etc.),

Possibilité de choisir à l'âge de la retraite pour un versement en capital, en rente, ou partiellement en capital et en rente,

En cas de décès, versement des sommes épargnées aux héritiers ou aux bénéficiaires désignés dans le contrat sous forme de capital ou de rente ; la fiscalité du PERin, comme celle de l'assurance-vie, ne prévoit pas de droits de succession,

Avantage fiscal sur les versements volontaires : les sommes versées sur un PER individuel sont déductibles des revenus imposables.

Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : « Avec MATLA, Boursorama Banque propose à ses clients, notamment aux plus jeunes, une nouvelle solution d'épargne retraite assurantielle simple et innovante : la moins chère du marché avec une promesse de frais inférieurs à 1 % par an tout compris, 100 % ISR, 100 % digitale, accessible dès 150€ et recentrée autour de trois profils d'investissement permettant à tous de préparer l'avenir dans les meilleures conditions. »

Ce produit présente un risque de perte en capital

(1) Source : Observatoire Quantalys des Plans Epargne Retraite (PER)- septembre 2021

(2) Le Label ISR créé et soutenu par le ministère de l'Economie et des Finances, permet l'identification de placements responsables et durables pour les épargnants. Il vise à guider les investisseurs mais n'offre pas de garantie du capital investi et n'atteste pas de la qualité de la gestion mise en œuvre au travers du fonds de gestion.

(3) Source : 19ème édition du baromètre « Les Français, l'épargne et la retraite » du Cercle des épargnants – février 2021.

(4) Source : étude de l'Observatoire des retraites européennes du groupe Eres – décembre 2020.

(5) Source : Rapport du CCSF sur les nouveaux plans d'épargne retraite – juillet 2021.

(6) Source : Etude People & Money 2020 de BlackRock menée auprès de auprès de 26 814 investisseurs particuliers dans 18 marchés, dont 514 en France – janvier 2020.

(7) Les sommes versées sur le PER ne sont pas imposées à l'entrée, dans la limite de 10 % des revenus professionnels ; 8 fois le Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 41 136 € en 2020 (arrêté du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel le 3 décembre 2019).

(8) Hors cas selon lesquels l'adhésion papier est exigée, tels que prévus dans la Notice d'Informations valant Conditions Générales du contrat MATLA.

MATLA est un contrat d'assurance collective sur la vie, souscrit dans le cadre du Plan Epargne Retraite individuel de type multisupport, commercialisé par Boursorama en sa qualité d'intermédiaire en assurances, et conçu par Oradéa Vie (groupe Société Générale), entreprise régie par le Code des assurances, sur la base des portefeuilles modèles d'allocation d'actifs fournies par BlackRock Netherlands B.V («BlackRock»), en tant que conseiller en allocation d'actifs.

Boursorama est immatriculée auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (orias.fr) sous le n°07 022 916 en tant que courtier en assurance.