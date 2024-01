Plan d’épargne avenir climat : quel est ce nouveau placement défiscalisé réservé aux mineurs ?

Les sommes investies, limitées à 22 950 euros, seront bloquées jusqu'aux 18 ans de l'enfant et le plan sera automatiquement clôturé lorsqu'il atteindra 30 ans. (Skitterphoto / Pixabay)

Majoritairement plus préoccupés par le dérèglement climatique que leurs aînés, les jeunes ne veulent pas investir dans des entreprises polluantes et peu soucieuses de leur empreinte carbone. Le gouvernement a ainsi trouvé le moyen de mobiliser leur épargne, évaluée aujourd'hui à 40 milliards d'euros et placée à 65 % sur des Livrets A : le plan d’épargne avenir climat (PEAC). Comme le rapporte Capital , celui-ci a pour objectif de financer la transition énergétique des entreprises écologiquement vertueuses.

Imaginé en octobre 2023 dans la loi Industrie verte, il sera commercialisé au plus tard le 1er juillet 2024. Concrètement, les parents pourront en souscrire un pour leur enfant dès sa naissance. Les sommes investies, limitées à 22 950 euros, seront bloquées jusqu'aux 18 ans de l'enfant et le plan sera automatiquement clôturé lorsqu'il atteindra 30 ans. Entre-temps, l'épargne sera placée soit dans une banque, sur un compte-titres, soit chez un assureur, dans un contrat de capitalisation.

Une fiscalité attractive

Les parents pourront assumer eux-mêmes la gestion financière du PEAC, mais celle-ci pourra également être confiée à des spécialistes, qui agiront en fonction du profil choisi (prudent, équilibré, dynamique). Selon le ministère de l'Economie, le rendement devrait dépasser celui du Livret A, actuellement fixé à 3 % net jusqu'au 1er février 2025. L'Etat ne fournira en revanche aucune garantie, mais les assureurs pourraient proposer un genre de garantie plancher, qui permettrait de retrouver au minimum l'argent placé aux 18 ans de l'enfant, voire un peu plus.

Afin d'attirer un maximum de jeunes, le PEAC bénéficiera par ailleurs d'une fiscalité particulièrement attractive. Tout comme pour le Livret A et le Livret de développement durable (LDDS), les versements et les gains ne seront ni soumis à l'impôt ni aux prélèvements sociaux. Au cours des prochains mois, plusieurs précisions seront apportées par le gouvernement afin de clarifier certains points.