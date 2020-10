Placements : huit gérants de fonds rentables et durables

Le Revenu a sélectionné des fonds d'investissements durables. (© DR)

Les fonds boursiers pilotés par ces gestionnaires indépendants affichent des performances positives en 2020 et donnent du sens à votre épargne. Le Revenu en a sélectionné huit.

La France s'affirme comme le fer de lance de la gestion responsable depuis 2015, date de la grande conférence pour le climat (Cop 21) qui s'était conclue par l'Accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique.

À présent, les épargnants français ont accès à plus de cinq cents fonds labellisés ISR (Investissement socialement responsable) par l'État français, une offre riche et performante proposée par 79 sociétés de gestion.

Leur succès s'intensifie avec le virus. L'encours de ces fonds labellisés ISR approchaient 215 milliards d'euros fin juin 2020, contre «seulement» 145 milliards fin 2019.

Le Revenu vous présente huit de ces sociétés résolument engagées dans l'ISR : DNCA, Ecofi Investissements, LFDE (La Financière de l'Échiquier), Meeschaert AM, Mirova, Pictet AM, Sycomore AM, et Talence Gestion.

Toutes proposent des fonds d'actions cotées qui sélectionnent les meilleures valeurs pour leurs performances financières et extra-financières. Ces sociétés prennent systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en plus des critères financiers. Elles font labelliser leurs fonds ISR, Finansol (finance solidaire), ou Greenfin, le plus exigeant des labels verts.

La plupart suivent les recommandations des principes de l'investissement responsables de l'ONU (PRI) et participent à des coalitions de place pour faire